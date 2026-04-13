El servicio militar en Colombia sigue siendo un tema que genera dudas, especialmente entre los jóvenes que están por cumplir la mayoría de edad. Aunque muchos creen que esta obligación desapareció, la realidad es más compleja y tiene matices legales que no siempre son claros. Al cumplir los 18 años, los hombres en Colombia deben enfrentar una decisión clave relacionada con su situación militar. Este proceso no necesariamente implica portar uniforme, pero sí exige un paso administrativo que puede definir su futuro laboral y académico. En medio de cambios legales y nuevas interpretaciones, han surgido versiones que hablan de la eliminación de esta obligación. Sin embargo, lo cierto es que el servicio militar no ha desaparecido, sino que ha evolucionado bajo nuevas reglas. El servicio militar en Colombia continúa vigente como un deber constitucional. No obstante, la normativa actual permite que no todos los hombres deban incorporarse a las Fuerzas Militares, siempre que cumplan con ciertos requisitos o accedan a alternativas legales. En este contexto, definir la situación militar es obligatorio. Esto puede hacerse de dos formas: prestando el servicio durante el tiempo establecido o tramitando la libreta militar mediante el pago de una tarifa, dependiendo de las condiciones socioeconómicas del ciudadano. La duración del servicio militar varía. Para quienes no son bachilleres, el periodo puede extenderse hasta 18 meses. En cambio, los bachilleres suelen prestar servicio durante 12 meses, con la posibilidad de reducir ese tiempo si culminan estudios dentro de la institución. La legislación colombiana contempla múltiples excepciones al servicio militar obligatorio. Estas buscan proteger a personas en condiciones particulares, ya sea por su entorno familiar, estado de salud o circunstancias sociales. Además, desde la Ley 1861 de 2017, quedaron prohibidas prácticas como las “batidas”, que permitían reclutamientos sin previo aviso. Esto reforzó las garantías individuales y limitó la actuación de las autoridades militares en procesos de incorporación. Entre las principales personas exentas del servicio militar en Colombia se encuentran: Estas excepciones no eliminan la obligación de definir la situación militar, pero sí evitan que estas personas sean incorporadas al servicio. Por eso, es fundamental conocer cada caso y realizar los trámites correspondientes dentro de los plazos establecidos.