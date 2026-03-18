El calendario electoral de Colombia para 2026 ya tiene fechas definidas para la elección presidencial, así como para los trámites previos que deben realizar los ciudadanos. Entre ellos, uno de los más importantes es la inscripción de cédulas o el cambio del puesto de votación, un proceso clave para quienes no residen en el lugar donde actualmente están registrados. Este procedimiento permite actualizar la dirección electoral y garantizar que el votante pueda sufragar en un punto cercano a su domicilio o lugar de trabajo, lo que facilita la participación y reduce dificultades durante la jornada. La elección de presidente y vicepresidente de la República se realizará el domingo 31 de mayo de 2026, según el calendario oficial. Ese día se llevará a cabo la primera vuelta en todo el país y también en los puestos habilitados en el exterior para los colombianos residentes fuera del territorio nacional. La organización del proceso está a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad responsable de la logística electoral, la asignación de mesas de votación y la coordinación con autoridades locales y misiones diplomáticas. El plazo para inscribir la cédula o solicitar el cambio del puesto de votación vence el 31 de marzo de 2026. La ley establece que este registro debe cerrarse dos meses antes de la jornada electoral, por lo que después de esa fecha no será posible modificar el lugar asignado para votar. El trámite se realiza de forma presencial en las sedes de la Registraduría, presentando la cédula de ciudadanía vigente. También está disponible para los colombianos en el exterior, quienes pueden hacerlo en consulados o a través de los mecanismos habilitados para ese fin. De acuerdo con información divulgada por Noticias Caracol, este proceso aplica tanto para quienes se trasladaron a otro municipio o ciudad como para aquellos que, dentro de la misma localidad, desean votar en un puesto diferente que resulte más cercano o accesible. Para participar en las elecciones presidenciales, los ciudadanos deben identificarse con la cédula de ciudadanía. Son válidas la cédula amarilla con hologramas, la cédula en policarbonato y la cédula digital, siempre que esta última se presente desde la aplicación oficial. Las autoridades electorales han reiterado que no se aceptan fotografías, capturas de pantalla ni copias almacenadas en el celular como documento de identificación. El votante debe mostrar el documento físico o digital oficial para que los jurados verifiquen su identidad antes de entregar el tarjetón. Estas disposiciones buscan asegurar la transparencia del proceso electoral y evitar posibles casos de suplantación, al tiempo que garantizan el ejercicio del derecho al voto en condiciones seguras.