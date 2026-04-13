El Partido de la U, que apoyó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante la presente legislatura, anunció este lunes su respaldo a Paloma Valencia. Se trata de una ruptura clave, aunque esperada, en el armado político colombiano. Valencia es la candidata presidencial del partido opositor de derecha Centro Democrático, de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo. El Partido de la U fue fundado en 2005 y formó parte de las coaliciones del presidente Álvaro Uribe y de su sucesor, Juan Manuel Santos, pero estuvo fuera del Gobierno de Iván Duque y volvió con Gustavo Petro, a quien apoyó en sus comienzos, aunque en los últimos años se ha distanciado del mandatario en algunas votaciones en el legislativo. La Dirección Colegiada del Partido de la U señaló en un comunicado que la “decisión responde a nuestra responsabilidad con los colombianos de respaldar una opción que garantice estabilidad institucional del Estado”. “Así como la seguridad y la mejora de la calidad de vida de la población”, agregaron. Según esa declaración, los diputados del partido decidieron “acompañar la candidatura presidencial que mejor representa al centro”, encabezada por Paloma Valencia y su compañero en las listas, el independiente Juan Daniel Oviedo. La fórmula de Valencia y Oviedo se presenta como alternativa a las candidaturas del izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, y del ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria. Las encuestas de intención de voto, lideradas por Cepeda y con De la Espriella en segundo lugar, muestran que la opción de Valencia y Oviedo está en crecimiento y el 31 de mayo puede conseguir el paso a una eventual segunda vuelta electoral que, en caso de ser necesaria, se disputará el 21 de junio.