La más reciente encuesta de Atlas Intel, financiada por la revista Semana y divulgada el 9 de abril de 2026, ubicó a Iván Cepeda como el candidato con mayor intención de voto de cara a las elecciones presidenciales en Colombia. El sondeo mostró un escenario competitivo en el que también destacan Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia. Siga las Elecciones de Colombia en 2026 De acuerdo con los resultados, Cepeda alcanza el 37,8 % de la intención de voto, mientras que De La Espriella obtiene el 27,2 % y Valencia el 22,9 %. Estos tres aspirantes se consolidan como los principales contendientes en la carrera hacia la primera vuelta, prevista para el 31 de mayo. El estudio también proyecta posibles escenarios de segunda vuelta, donde los candidatos de sectores como el Centro Democrático y Salvación Nacional tendrían ventaja frente al representante del Pacto Histórico, lo que configura un panorama electoral abierto y altamente disputado. La encuesta posiciona a Iván Cepeda en el primer lugar con un 37,8 %, consolidando su liderazgo en la intención de voto. El candidato del Pacto Histórico logra una ventaja considerable frente a sus principales competidores, lo que lo ubica como favorito para pasar a una eventual segunda vuelta. Sin embargo, el sondeo también evidencia que, aunque lidera en primera vuelta, su margen no sería suficiente para asegurar la victoria definitiva, ya que los escenarios de balotaje plantean desafíos importantes frente a otros candidatos con mayor capacidad de crecimiento en segunda instancia. Abelardo De La Espriella se posiciona en el segundo lugar con un 27,2 %, seguido de cerca por Paloma Valencia con un 22,9 %. Ambos candidatos se mantienen en la disputa directa por un lugar en la segunda vuelta, mostrando un crecimiento sostenido en comparación con mediciones anteriores. El resto de los aspirantes se encuentra considerablemente rezagado. Sergio Fajardo alcanza apenas un 5,1 %, siendo el único que supera el voto en blanco (2,6 %), mientras que figuras como Claudia López, Roy Barreras y otros candidatos no logran superar el 1 % de intención de voto. En los posibles enfrentamientos de segunda vuelta, la encuesta indica que tanto De La Espriella como Valencia tendrían ventaja sobre Cepeda. En un escenario entre Cepeda y De La Espriella, este último obtendría un 48,8 % frente al 39,8 % de su rival, marcando una diferencia cercana a los 10 puntos. Por su parte, si la contienda fuera entre Cepeda y Valencia, la candidata del Centro Democrático alcanzaría un 47,1 %, superando al candidato del Pacto Histórico, que registraría un 39,6 %. Estos datos reflejan una tendencia en la que el voto opositor podría unificarse en una segunda vuelta. A cuatro meses de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro, la encuesta señala que su imagen positiva se ubica en 40,5 %, mientras que la negativa alcanza el 57,2 %. Este escenario podría impactar en el desempeño electoral del candidato afín a su gobierno, en este caso Iván Cepeda, quien representa la continuidad del proyecto político del Pacto Histórico en las elecciones presidenciales de 2026. Tras conocerse los resultados, Abelardo De La Espriella expresó confianza en su desempeño, especialmente en los escenarios de segunda vuelta. El candidato aseguró que continuará enfocándose en el trabajo territorial, más allá de los resultados de las encuestas. Durante una entrevista radial, sostuvo que el respaldo ciudadano se percibe principalmente en el contacto directo con la gente y no únicamente en los sondeos. Además, reafirmó su postura como una alternativa frente a la política tradicional y reiteró su convicción de lograr una victoria en un eventual balotaje.