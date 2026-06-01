Elecciones en Colombia: Paloma Valencia anuncia su apoyo a De la Espriella de cara a la segunda vuelta. (Fuente: Archivo)

Elecciones 2026 en Colombia: cuándo será la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Elecciones en Colombia: Paloma Valencia anuncia su apoyo a De la Espriella de cara a la segunda vuelta

Tras quedar tercera en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Paloma Valencia anunció este domingo 31 de mayo su respaldo a Abelardo de la Espriella para el balotaje. La senadora dijo que votará “de manera personal” por el abogado y lo felicitó por su victoria.

El anuncio reordena el mapa de cara a la segunda vuelta del 21 de junio, en la que De la Espriella se enfrentará a Iván Cepeda. Valencia llamó a derrotar al candidato del Pacto Histórico y a defender “la libertad” y “la iniciativa privada”.

Valencia suma a la derecha tras casi el 7% de los votos

La candidata del Centro Democrático concentró cerca del 7% de los votos junto a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. Hizo el anuncio en una rueda de prensa, acompañada por dirigentes que habían integrado la Gran Consulta por Colombia.

El respaldo fue secundado por el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, quien ratificó el apoyo del partido a De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

Uribe reconoció la derrota y pidió votar por De la Espriella

El expresidente Álvaro Uribe también se sumó al respaldo. “Colombianos, hemos perdido”, admitió sobre el resultado de su candidata, y pidió votar por el abogado en defensa de “la Constitución” y “las libertades”.

El expresidente Álvaro Uribe también se sumó al respaldo del candidato de la derecha. Colprensa

Con estos apoyos, De la Espriella busca unir al electorado de centroderecha y derecha que en primera vuelta se repartió entre varias candidaturas. La incógnita es cuántos de esos votos se trasladarán efectivamente al balotaje.

Las claves del respaldo y la segunda vuelta

Los datos que enmarcan el anuncio de Valencia:

Quién apoya : Paloma Valencia (Centro Democrático), tercera en la primera vuelta con cerca del 7 %.

A quién : Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), primero en el preconteo.

Otros respaldos : Álvaro Uribe y la dirección del Centro Democrático.

Segunda vuelta: domingo 21 de junio de 2026, frente a Iván Cepeda (Pacto Histórico).

El nuevo presidente, definido en el balotaje, asumirá el cargo el 7 de agosto de 2026 para el período 2026-2030.

Oviedo se aparta: la grieta en la coalición de Valencia

Sin embargo, el respaldo de la derecha no fue total. Juan Daniel Oviedo, la fórmula vicepresidencial de Valencia y figura del sector más moderado de esa candidatura, se apartó de la decisión y no se sumó al apoyo a De la Espriella. Ya antes de la primera vuelta había evitado comprometerse: “no tengo ningún compromiso”, dijo sobre un eventual balotaje.

La postura de Oviedo deja ver una fractura en la coalición que llevó a Valencia al tercer lugar. Mientras la senadora y Uribe cerraron filas con De la Espriella, el ala de centro que Oviedo representaba quedó sin un respaldo definido de cara al 21 de junio, una señal de que esos votos no se trasladan en bloque al balotaje.