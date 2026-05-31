Tras conocerse los resultados, De la Espriella lanzó un mensaje que ya marca el tono de la campaña hacia el 21 de junio.

Elecciones 2026 en Colombia: cuándo será la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella salió fortalecido de la primera vuelta presidencial celebrada este 31 de mayo en Colombia y, apenas se confirmó su paso a la segunda ronda, envió un mensaje directo a sus seguidores y a sus rivales políticos. El candidato de Defensores de la Patria aseguró que la elección del próximo 21 de junio será una oportunidad para “derrotar la tiranía” y cambiar el rumbo del país.

Con más de 10 millones de votos y el 43,74 % de los sufragios contabilizados en el 98,27 % de las mesas informadas por la Registraduría Nacional, De la Espriella logró ubicarse en el primer lugar de la contienda presidencial, superando al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien obtuvo el 40,90 % de la votación.

La diferencia entre ambos aspirantes obligará a una segunda vuelta presidencial que se perfila como una de las más disputadas de la historia reciente de Colombia.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella después de ganar la primera vuelta?

Tras conocerse los resultados preliminares, De la Espriella difundió un mensaje en video dirigido a sus seguidores, en el que celebró el respaldo recibido en las urnas.

“Más de 10 millones de colombianos confiaron en ‘El Tigre’, se unieron a la manada. Vamos a la segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre”, afirmó el candidato.

Sus declaraciones reflejan la estrategia que podría dominar la campaña durante las próximas tres semanas, en las que buscará consolidar apoyos entre los sectores que votaron por otras alternativas de derecha y de centro.

Abelardo de la Espriella, tras ganar la primera vuelta presidencial: “Vamos a derrotar la tiranía”. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

¿Cuándo será la segunda vuelta presidencial en Colombia?

La segunda vuelta presidencial está programada para el domingo 21 de junio de 2026.

Ese día los colombianos deberán elegir entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, los dos candidatos que obtuvieron las mayores votaciones en la primera ronda electoral.

A diferencia de la primera vuelta, en esta ocasión resultará elegido presidente quien obtenga simplemente más votos que su rival, sin necesidad de superar el 50 % de los sufragios.

¿Por qué Abelardo de la Espriella habla de derrotar al “régimen”?

Durante su mensaje, el candidato también aprovechó para lanzar críticas contra el actual Gobierno y contra sectores tradicionales de la política colombiana.

De la Espriella aseguró que su proyecto representa a quienes, según sus palabras, nunca han vivido del Estado ni han hecho parte de la clase política tradicional. Además, vinculó a sus adversarios con la continuidad del proyecto político liderado por el presidente Gustavo Petro.

La narrativa de cambio frente al actual Gobierno ha sido uno de los principales ejes de su campaña y todo indica que seguirá ocupando un lugar central durante la segunda vuelta.

¿Cómo quedaron los resultados de la primera vuelta presidencial?

Con el 98,27 % de las mesas escrutadas, los resultados preliminares quedaron de la siguiente manera:

Abelardo de la Espriella: 43,74 %.

Iván Cepeda: 40,90 %.

Paloma Valencia: 6,91 %.

Sergio Fajardo: 4,26 %.

Claudia López: 0,94 %.

Uno de los datos más llamativos de la jornada fue el resultado de Paloma Valencia. La candidata del Centro Democrático terminó muy por debajo de las proyecciones que manejaban varias encuestas durante las semanas previas a la elección.

¿Qué apoyos buscará Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta?

La atención política se centrará ahora en los votantes de los candidatos que quedaron fuera de competencia.

El reto para De la Espriella será atraer parte de los respaldos que obtuvieron Paloma Valencia, Sergio Fajardo y otros sectores independientes. Al mismo tiempo, deberá mantener movilizado el electorado que lo llevó a convertirse en el candidato más votado de la primera vuelta.

La construcción de alianzas será determinante en una elección que se anticipa muy cerrada.

¿Qué viene para Colombia después de la primera vuelta?

La campaña presidencial entra oficialmente en su etapa decisiva.

Durante las próximas tres semanas, los candidatos buscarán convencer a millones de ciudadanos indecisos mientras intentan sumar nuevos respaldos políticos. Los debates sobre economía, seguridad, empleo, reformas institucionales y futuro del país dominarán la agenda nacional.

Con información de EFE.-