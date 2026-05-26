Elecciones 2026: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia cerraron campaña con plazas llenas y un mensaje a los indecisos.

Petro desató tormenta política por mensaje sobre Iván Cepeda y opositores lo acusaron de “violar la ley”

A pocos días de las elecciones presidenciales, las campañas intensificaron sus discursos y concentraciones en busca de conquistar a los colombianos que aún no definen su voto. El ambiente político entró en su recta final con actos multitudinarios en Barranquilla, Medellín y Bogotá.

La carrera por la Casa de Nariño quedó oficialmente en modo cuenta regresiva. Los tres candidatos que encabezan las encuestas presidenciales cerraron sus campañas con eventos masivos en diferentes regiones del país, intentando consolidar apoyos y atraer al porcentaje de votantes indecisos que podría terminar definiendo quiénes avanzarán a la segunda vuelta presidencial.

El senador Iván Cepeda, el abogado Abelardo de la Espriella y la senadora Paloma Valencia encabezaron multitudinarios encuentros políticos este domingo, en medio de una campaña marcada por fuertes choques ideológicos, debates sobre seguridad, economía y continuidad o ruptura con el actual Gobierno de Gustavo Petro.

¿Quién lidera las encuestas presidenciales en Colombia antes de la primera vuelta?

Las mediciones más recientes ubican a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, como el aspirante con mayor intención de voto de cara a las elecciones del 31 de mayo. Sin embargo, el crecimiento de Abelardo de la Espriella en las últimas semanas apretó el panorama electoral y encendió las alarmas dentro del oficialismo.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia cerraron campaña con plazas llenas y un mensaje a los indecisos. ChatGPT - creada con IA

Mientras tanto, Paloma Valencia busca consolidar el voto de derecha y convertirse en la sorpresa de la jornada electoral para entrar a una eventual segunda vuelta, programada para el 21 de junio si ningún candidato logra imponerse de manera definitiva.

El grupo de votantes indecisos sigue siendo clave en esta elección. Analistas políticos consideran que ese porcentaje podría inclinar la balanza en una contienda que se ha polarizado en los últimos días.

¿Qué dijo Iván Cepeda en el cierre de campaña en Barranquilla?

Iván Cepeda eligió Barranquilla para realizar el cierre principal de su campaña presidencial. En el Par Vial de la capital del Atlántico, el candidato reunió a miles de simpatizantes con banderas del Pacto Histórico y lanzó un discurso enfocado en la justicia social y la continuidad del proyecto progresista.

Durante su intervención, Cepeda resaltó sus vínculos con la región Caribe y aseguró que su eventual Gobierno tendría como prioridad a los sectores históricamente excluidos del país.

Además, lanzó fuertes críticas contra Abelardo de la Espriella, a quien calificó como una “opción fascista”, elevando aún más la tensión política entre ambas campañas en la recta final de las elecciones.

El senador también defendió el legado político del presidente Gustavo Petro y afirmó que Colombia necesita profundizar las transformaciones sociales impulsadas durante los últimos años.

¿Cómo fue el cierre de campaña de Abelardo de la Espriella en Medellín?

La antigua plaza de toros La Macarena, en Medellín, fue el escenario escogido por Abelardo de la Espriella para cerrar su campaña presidencial. El evento estuvo acompañado por seguidores, integrantes de la reserva activa y simpatizantes que respaldan su discurso de seguridad y autoridad.

Conocido por sus seguidores como “el Tigre”, De la Espriella aseguró que la campaña estuvo marcada por ataques y cuestionamientos, especialmente por las medidas de protección que ha utilizado durante sus actos públicos.

El candidato apareció nuevamente detrás de un vidrio blindado y aseguró que recorrer Colombia fortaleció su conexión con la ciudadanía. En medio de aplausos, insistió en que ahora la meta final es conquistar las urnas el próximo domingo.

El discurso del abogado estuvo centrado en recuperar el orden, reforzar la seguridad y enfrentar con dureza a los grupos criminales, temas que se han convertido en uno de los ejes centrales de su propuesta presidencial.

¿Qué prometió Paloma Valencia en su evento en Bogotá?

Desde el Movistar Arena de Bogotá, Paloma Valencia realizó un acto político enfocado en la defensa de la seguridad, el empleo y las oportunidades económicas. La senadora estuvo acompañada por dirigentes políticos, exfuncionarios y figuras cercanas al uribismo.

En su intervención, Valencia aseguró que quiere construir “una Colombia segura” y afirmó que el país necesita recuperar la confianza institucional y las oportunidades para las nuevas generaciones.

La candidata también recibió el respaldo de diferentes líderes políticos que participaron en la Gran Consulta por Colombia, mecanismo en el que logró convertirse en la representante presidencial de ese bloque político.

Uno de los momentos más emotivos del evento ocurrió cuando María Claudia Tarazona, viuda del exsenador Miguel Uribe Turbay, subió a la tarima y expresó públicamente su apoyo a la candidatura de Valencia.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia?

La primera vuelta presidencial en Colombia se realizará el próximo 31 de mayo. Los colombianos elegirán al sucesor del presidente Gustavo Petro en una elección que podría redefinir el rumbo político, económico y social del país durante los próximos cuatro años.

El debate nacional gira alrededor de temas como seguridad, empleo, reformas sociales, inversión extranjera, relaciones internacionales y lucha contra la corrupción.