La primera vuelta presidencial se realizará el 31 de mayo de 2026. El país se prepara para uno de los procesos electorales más disputados de su historia reciente, con un amplio abanico de candidatos y alianzas en plena formación. El sistema electoral colombiano exige que el presidente electo obtenga mayoría absoluta (el 50% de los votos válidos, más uno). Si ningún candidato alcanza esa mayoría en primera vuelta, la Constitución ordena realizar una segunda vuelta entre las dos fórmulas más votadas. En esa segunda jornada, la regla cambia: gana quien obtenga la mayoría simple, sin importar si supera o no el 50% del total de votos emitidos. Se trata de un mecanismo que, históricamente, ha sido la norma y no la excepción en la política colombiana. Históricamente, las elecciones presidenciales colombianas han requerido una segunda vuelta en la mayoría de los casos desde la adopción de este mecanismo en 1991. La única vez que no hubo una segunda elección fue en 2002 y 2006, cuando Álvaro Uribe Vélez ganó dos elecciones presidenciales. De ser necesaria, la segunda vuelta está fijada para el domingo 21 de junio de 2026. En esa jornada solo participarán los dos candidatos que hayan obtenido las votaciones más altas en la primera vuelta. Las elecciones de 2026 serán de las más complejas en la historia de Colombia. Existe la posibilidad de que haya cuatro fechas de votación nacional en todo el ciclo electoral, que incluye la elección de un nuevo Congreso y del presidente de la República. Las elecciones de Congreso se llevaron a cabo el 8 de marzo de 2026. En esa misma jornada también hubo consultas presidenciales entre candidatos de partidos o coaliciones, lo que añade una capa adicional de complejidad al proceso democrático. Los colombianos residentes en el exterior podrán ejercer su derecho al voto durante un periodo ampliado que se desarrollará entre el 25 y el 31 de mayo, lo que permite facilitar la participación de la diáspora colombiana en las elecciones presidenciales. La Registraduría Nacional digitalizará todos los ejemplares del formulario E-14 o acta de mesa de los jurados de votación, con más de 360.000 actas disponibles para que los ciudadanos comparen los resultados del preconteo. La transparencia y la participación ciudadana son los ejes centrales de este proceso que definirá el rumbo del país a partir del 7 de agosto de 2026.