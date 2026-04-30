Las elecciones presidenciales en Colombia ya tienen fecha oficial y el proceso electoral de 2026 entra en una etapa decisiva. La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que la primera vuelta para elegir presidente y vicepresidente se realizará el 31 de mayo de 2026, en una jornada que será determinante para el futuro político del país. El anuncio fue realizado por el registrador nacional Hernán Penagos, quien presentó el calendario electoral completo y aseguró que habrá garantías para unas elecciones transparentes, con nuevas herramientas tecnológicas y mayor cobertura en los puestos de votación. La fecha principal que deben tener presente los colombianos es el domingo 31 de mayo de 2026, día en el que se llevará a cabo la primera vuelta presidencial. Ese día, millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir la fórmula de presidente y vicepresidente que gobernará el país durante el periodo 2026-2030. Además, los colombianos residentes en el exterior podrán votar en un periodo extendido entre el 25 y el 31 de mayo, lo que busca facilitar la participación de la diáspora. El calendario electoral incluye varios hitos importantes que organizan todo el proceso democrático: Estas fechas son fundamentales para entender cómo avanza la contienda electoral y quiénes estarán finalmente en la tarjeta electoral. Colombia define su próximo presidente en dos posibles jornadas electorales separadas por apenas tres semanas. La primera vuelta se realizará el 31 de mayo de 2026, en medio de un escenario político altamente competitivo. El sistema electoral colombiano exige mayoría absoluta, es decir, más del 50 % de los votos válidos. Si ningún candidato alcanza ese umbral, se activa automáticamente una segunda vuelta. De ser necesaria, la segunda vuelta presidencial está programada para el domingo 21 de junio de 2026. En esta jornada participarán únicamente los dos candidatos más votados en la primera vuelta, y ganará quien obtenga la mayoría simple de votos. Históricamente, este mecanismo ha sido frecuente en el país. De hecho, solo en las elecciones ganadas por Álvaro Uribe Vélez en 2002 y 2006 no fue necesario acudir a una segunda vuelta. La organización electoral anunció una serie de medidas para fortalecer la transparencia y la confianza en los comicios: Estas acciones buscan evitar fraudes, mejorar el control ciudadano y facilitar la verificación de resultados. Todos los ciudadanos colombianos mayores de edad, inscritos en el censo electoral, podrán participar en las elecciones. También podrán hacerlo los colombianos en el exterior, quienes contarán con varios días para ejercer su derecho al voto en consulados y embajadas. Para las elecciones de 2026 se definieron 14 fórmulas presidenciales, cada una con su respectivo candidato a la vicepresidencia. La tarjeta electoral incluirá fotografías de los aspirantes, lo que facilitará la identificación y reducirá errores al momento de votar. Los ciudadanos deberán marcar una sola opción; de lo contrario, el voto será anulado.