Verificado | El Gobierno inmovilizará e incautará todas las tarjetas de crédito y cuentas bancarias que figuren en esta web.

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La medida tiene como finalidad robustecer la lucha contra la evasión y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en todo el ámbito nacional.

El Gobierno colombiano implementa una fase de control fiscal que abarca el embargo de cuentas bancarias y tarjetas de crédito de los ciudadanos que se encuentren en el registro actualizado de deudores morosos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Esta estrategia, la cual se lleva a cabo en asociación con bancos y cooperativas financieras, facilita la suspensión inmediata de productos financieros en el momento en que se verifique la inclusión del contribuyente en el banco de datos oficial de incumplidos.

Embargos y bloqueos en cuentas bancarias y tarjetas de crédito: qué hacer para cuidar tu dinero

Las medidas adoptadas comprenden:

Bloqueo total de cuentas bancarias , sin ninguna posibilidad de efectuar retiros, pagos o transferencias. , sin ninguna posibilidad de efectuar retiros, pagos o transferencias.

Congelamiento de tarjetas de crédito , tanto físicas como digitales.

Retención de fondos disponibles hasta que se salden los valores adeudados.

Conforme a la DIAN, el proceso de embargo y suspensión se llevará a cabo de manera escalonada y bajo la supervisión directa de las autoridades tributarias. La prioridad estará en los contribuyentes que no respondieron a los llamados previos para regularizar su situación fiscal o que mantienen deudas activas que superan los montos establecidos por la entidad.

Fuentes del sector financiero confirmaron que los bancos recibieron la instrucción de ejecutar los bloqueos de inmediato una vez verificada la identidad del deudor.

Consulta la lista oficial de cuentas embargadas actualizada

La lista de morosos publicada por la DIAN incluye tanto personas naturales como jurídicas con procesos tributarios abiertos o con deudas pendientes de pago que han existido por más de seis meses.

Los nombres de los contribuyentes embargados pueden ser consultados directamente a través del portal oficial de la DIAN, en la sección dedicada a los procesos administrativos de cobro.

Se han incorporado también a la lista contribuyentes que no presentaron sus declaraciones, a pesar de las notificaciones oficiales que se enviaron durante el año.

Entre los perfiles más afectados se encuentran:

Empresarios con obligaciones fiscales vencidas.

Personas naturales con impuestos de renta o IVA pendientes.

Usuarios que mantuvieron cuentas inactivas utilizadas para movimientos irregulares.

¿Cómo verificar si tiene deudas con la DIAN?

Para determinar si una persona figura en la lista de morosos, se pueden considerar las siguientes acciones:

Consultar el portal MUISCA de la DIAN o comunicarse a sus líneas oficiales: (601)7948883 o (601)489 9000. Estar atento a las notificaciones formales que se envían por correo o a través del Auto Comisorio que presentarán los funcionarios durante las visitas.

Por qué te pueden embargar cuentas y suspender tarjetas de crédito

El Gobierno ha declarado que su objetivo fundamental es cerrar el cerco financiero sobre los evasores y robustecer la cultura tributaria en Colombia. La institución ha puntualizado que la evasión fiscal ocasiona pérdidas significativas que afectan de manera adversa la inversión pública y los programas sociales del Estado.

Las autoridades exhortan a los ciudadanos a comprobar regularmente su estado tributario y atender cualquier notificación emitida por la DIAN o su entidad bancaria. Entre las acciones preventivas recomendadas se destacan:

Pagar los impuestos atrasados o formalizar acuerdos de pago.

Revisar las comunicaciones enviadas por la DIAN.

Mantener actualizados los datos personales y fiscales.

Evitar movimientos financieros sin justificación o cuentas inactivas.