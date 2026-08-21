Comenzaron las obras de ensanche de la avenida Gorlero, en Punta del Este, como parte de un plan de mejora de la movilidad y el espacio público impulsado por la Intendencia de Maldonado y el Municipio de Punta del Este.

El subdirector de Planeamiento de la intendencia y responsable de la obra, Mauricio Tejera, explicó a Subrayado que el proyecto forma parte del plan de trabajo acordado entre el intendente Miguel Abella y el alcalde Javier Carballal. El objetivo es recuperar el ensanche original de la avenida y mantener, a lo largo de toda su extensión, dos carriles destinados al estacionamiento y otros dos para la circulación vehicular.

Tejera señaló que los actuales ensanches de las veredas fueron construidos sobre el pavimento existente. Por ese motivo, las tareas consisten en remover esas estructuras y reconstruir los cordones de la avenida.

“Es remover el ensanche, volver a reconstruir el cordón y está pronta la obra”, explicó el jerarca.

Cambios en la circulación y acceso a Gorlero

La primera etapa de los trabajos se encuentra próxima a finalizar y está vinculada con el cambio de flecha de la calle 24. Además, se instalarán semáforos y se realizará la repavimentación de la rotonda de acceso a la avenida Gorlero.

De acuerdo con el cronograma informado por Tejera, la obra en la rotonda demandará aproximadamente un mes y medio más.

El proyecto general continuará durante 2027 e incluirá el acondicionamiento de las veredas, el recambio de luminarias y la incorporación de nuevo equipamiento urbano en distintos puntos de la avenida.

Expectativa entre los comerciantes

Los comerciantes de la principal avenida de Punta del Este recibieron con expectativa el inicio de las obras. Uno de ellos expresó su satisfacción y consideró que se trata de una intervención planificada que contribuirá a mejorar la circulación.

“Es algo lógico, hay un tema de movilidad que hay que mejorarlo”, afirmó Tejera.

La Intendencia prevé que la primera etapa de la intervención, al igual que las obras previstas en el predio ferial de la plaza Artigas, quede finalizada antes de 2027.