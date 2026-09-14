Tras más de 12 años, el Gobierno busca ampliar la avenida más caótica del municipio: los viajes tardarán 7 minutos y habrá 8 nuevos carriles.

Chía prepara una transformación vial para mejorar uno de sus principales accesos. El proyecto contempla más espacio para carros, peatones y ciclistas.

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La Avenida Pradilla, uno de los corredores más congestionados de Chía, podría comenzar una nueva etapa después de más de una década de espera. La Alcaldía Municipal alista la presentación ante el Concejo de un proyecto que busca duplicar la capacidad de la vía, mejorar la circulación y reorganizar el entorno urbano . Si recibe aprobación, las obras comenzarían a principios de 2027.

La intervención abarcaría 1.040 metros, entre el sector de Centro Chía y el cruce con la variante Cota–Chía. El plan contempla pasar de cuatro a ocho carriles , con dos a cuatro por sentido, y ampliar el perfil de la avenida de 22 a 44 metros.

¿Qué obras se harán en la Avenida Pradilla de Chía?

La ampliación no se limitaría a sumar carriles. El proyecto incluye una intervención integral para que el corredor tenga mejores condiciones de movilidad y seguridad para todos los usuarios.

Entre las obras previstas se encuentran:

Ampliación de la calzada de cuatro a ocho carriles.

Construcción de andenes a ambos lados de la avenida.

Implementación de una ciclorruta.

Instalación de separadores y pasos peatonales.

Ampliación al doble de la rotonda ubicada cerca de una tienda de comida rápida.

Este último punto es relevante porque la glorieta concentra buena parte de los conflictos de circulación en uno de los accesos más utilizados del municipio.

¿Cuándo comenzarían las obras de ampliación de la Avenida Pradilla?

De acuerdo con la Administración Municipal, la construcción podría arrancar a principios de 2027, siempre que el proyecto avance en las etapas pendientes y sea aprobado por el Concejo de Chía.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en fase técnica y avanza en la adquisición de los terrenos necesarios. Según la información oficial, se requieren 85 predios para ejecutar la ampliación y, hasta el momento, al menos 26 ya están en proceso de gestión y compra por parte del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía (Iduvi).

El proyecto tendría un costo estimado de 130.000 millones de pesos colombianos, una inversión que deberá ser revisada y autorizada por el Concejo municipal.

Tras más de 12 años, el Gobierno busca ampliar la avenida más caótica del municipio: los viajes tardarán 7 minutos y habrá 8 nuevos carriles. ChatGPT - creada con IA

¿Por qué la Avenida Pradilla es uno de los puntos más congestionados de Chía?

La vía soporta una alta circulación diaria de vehículos y se ha convertido en uno de los principales problemas de movilidad para quienes entran o salen de Chía.

Según datos del Observatorio de Movilidad, por la Avenida Pradilla se movilizan aproximadamente 40.000 vehículos entre carros y motos cada día. La cifra equivale a cerca del 57 % del tráfico registrado en la Autopista Norte, donde circulan alrededor de 70.000 vehículos.

La diferencia entre el tiempo habitual y el que toma recorrer el corredor durante las horas pico refleja la magnitud del problema. Un trayecto que podría hacerse en siete a diez minutos puede extenderse hasta 40 minutos cuando aumenta la congestión.

¿Qué cambios tendrá la Avenida Pradilla además de los nuevos carriles?

El proyecto también contempla renovar parte de la infraestructura de servicios públicos que atraviesa el corredor. Los diseños incluyen la subterranización de las redes de alta tensión, además de adecuaciones en las redes de alcantarillado, gas y otros servicios.

Alejandro Hoyos, secretario de Obras Públicas, señaló que llevar el cableado bajo tierra permitiría transformar la imagen de uno de los principales accesos de Chía y disminuir la contaminación visual.