La troncal de la avenida 68 tiene una extensión de 17,07 kilómetros y está dividida en nueve grupos de obra.

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La Alcaldía de Bogotá tiene como meta que los grupos 3, 4 y 5 de la avenida 68 queden terminados en diciembre de 2026, de acuerdo con el cronograma informado durante la verificación de las obras. La entrega permitiría conectar el corredor entre la avenida de Las Américas y la calle 26 y avanzar en la puesta en funcionamiento de un tramo estratégico para la movilidad de la ciudad.

La troncal de la avenida 68 tiene una extensión de 17,07 kilómetros y está dividida en nueve grupos de obra. Según la información entregada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el proyecto alcanzó un avance general de 88,02% en la verificación realizada en septiembre.

¿Qué grupos de la avenida 68 estarán listos antes de terminar 2026?

El objetivo anunciado por la Administración distrital es que los grupos 3, 4 y 5 estén finalizados en diciembre. Estos tramos se encuentran entre la avenida de Las Américas y la calle 26, un sector clave para conectar diferentes corredores de transporte de Bogotá.

La meta está relacionada con la posibilidad de consolidar la conexión de la avenida 68 con otros corredores importantes de la ciudad y facilitar la operación de TransMilenio en este sector.

Además de estos tres grupos, el proyecto contempla avances en otros puntos de la troncal. Entre ellos están los grupos 2, 6 y 9, ubicados en sectores diferentes de la avenida 68.

“Tenemos 55 días y tenemos que cumplirle a la gente”, afirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

¿Dónde quedan los grupos 3, 4 y 5 de la avenida 68?

Los tres grupos que la Alcaldía de Bogotá espera finalizar en diciembre corresponden a diferentes tramos de la avenida 68:

Grupo 3: entre la avenida de Las Américas y la calle 13.

Grupo 4: entre la calle 13 y La Esperanza.

Grupo 5: entre La Esperanza y la calle 26.

Con la terminación de estos sectores se busca completar la conexión de este tramo de la avenida 68 y avanzar en su funcionamiento como corredor para el transporte público.

Tres grupos de la avenida 68 empezarían a operar antes de fin de año: cuál es la meta de la Alcaldía de Bogotá.

Uno de los puntos destacados de las obras es el deprimido exclusivo para buses de TransMilenio en la avenida de Las Américas con avenida 68, correspondiente al grupo 3. En mayo de 2026, esta estructura registraba más del 93% de avance.

¿Cuándo comenzaría a operar TransMilenio por la avenida 68?

La meta de la Administración distrital es que antes de finalizar 2026 se habiliten cinco de los nueve grupos que conforman la troncal de la avenida 68.

En mayo, el IDU había señalado que los grupos 2, 3, 4, 6 y 9 serían habilitados antes de terminar el año. Posteriormente, durante la revisión de las obras realizada en septiembre, la Alcaldía puso el foco en la terminación de los grupos 3, 4 y 5 para diciembre, con el propósito de conectar la avenida de Las Américas con la calle 26 .

“Este año, la instrucción del alcalde, Carlos Fernando Galán, es que ya tengamos TransMilenio conectando la av. Las Américas con la av. 68 hasta llegar al Grupo 5, que es el que queda en la 26, y de ahí conectar con la troncal de la 26 hasta la estación Museo Nacional”, añade Orlando Molano Pérez, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Esto permitirá avanzar en la integración de la avenida 68 con otros corredores de transporte de Bogotá y acercar la operación de TransMilenio hacia sectores estratégicos de la ciudad.

¿Cuánto mide la troncal de la avenida 68 en Bogotá?

La troncal de la avenida 68 tiene 17,07 kilómetros de longitud y está conformada por nueve grupos de obra. El proyecto se extiende desde la Autopista Sur hasta la carrera 9 con calle 100.

La infraestructura contempla 21 estaciones, 19 puentes y ocho deprimidos, además de obras complementarias para peatones, bicicletas, transporte público y vehículos particulares.

El proyecto también incluye más de 320.000 metros cuadrados de espacio público, 166.000 metros cuadrados de zonas verdes y 16,86 kilómetros de ciclorruta.

En materia ambiental, la intervención contempla más de 5.400 árboles en el corredor y su área de influencia, además de cerca de 54.000 metros cuadrados de jardinería y 242 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible.

¿Qué otros grupos de la avenida 68 siguen en obra?

Mientras avanzan los trabajos entre la avenida de Las Américas y la calle 26, otros sectores de la troncal continúan en construcción.

El grupo 2 se encuentra entre la calle 18 sur y la avenida de Las Américas; el grupo 6, entre las calles 46 y 66; y el grupo 9, entre la carrera 48 y la carrera 9, sobre la calle 100.

La estrategia de la Administración distrital contempla entregar diferentes componentes de la obra por etapas . De esta manera, algunos puentes, estaciones y espacios públicos pueden entrar en servicio antes de que todo el grupo de obra esté completamente terminado.

Entre los hitos ya habilitados están el puente vehicular de la calle 3 sobre la avenida 68, el puente peatonal de la avenida 68 con calle 9C y diferentes estructuras sobre la calle 26 y la avenida Suba.