Bancolombia establece un monto predeterminado para determinadas operaciones y los clientes pueden modificarlo.

El Gobierno decretó feriado para el próximo lunes: habrá nuevo fin de semana largo en 2026, cierran escuelas, bancos y oficinas gubernamentales

Los clientes de Bancolombia deben prestar atención a los límites establecidos para realizar determinadas operaciones bancarias. La entidad cuenta con un monto predeterminado que puede impedir que algunos pagos se completen si superan el valor permitido en septiembre y en los meses que resta del 2026.

El límite se aplica de manera automática a determinadas transacciones y los usuarios pueden modificarlo cuando necesitan operar por un monto superior. De no hacerlo, una operación que exceda el valor establecido podría quedar bloqueada.

Bancolombia permite consultar y modificar estos topes desde sus canales digitales, aunque los montos varían según el tipo de operación. Conocer las condiciones antes de realizar un pago puede evitar inconvenientes al momento de enviar dinero.

Bancolombia tiene un límite automático para estas operaciones

Bancolombia establece un límite predeterminado de $2.400.000 diarios para los pagos a terceros realizados desde la Sucursal Virtual Personas.

El banco permite modificar este monto para los clientes que necesiten realizar operaciones por valores superiores, de acuerdo con los límites establecidos para cada servicio.

Qué pasa si el pago supera el límite establecido para transferir

Si un cliente intenta realizar un pago que supera el límite vigente, la operación no podrá completarse mientras ese tope continúe establecido.

Por eso, quienes necesiten realizar pagos por montos superiores deben revisar previamente los límites disponibles en sus canales de Bancolombia para evitar el bloqueo o impedimento que realiza la entidad bancaria al querer transferir un monto no habilitado.

Bancolombia establece un monto predeterminado para determinadas operaciones y los clientes pueden modificarlo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo modificar el límite de transferencias de Bancolombia

Los clientes pueden consultar y modificar sus topes mediante la opción “Editar topes”, disponible en los canales habilitados por la entidad.

Para los pagos a terceros, Bancolombia permite elevar el límite hasta $30 millones diarios, según las condiciones establecidas por el banco.

Cuáles son los límites para otras operaciones bancarias de Bancolombia

El límite de $2,4 millones no se aplica a todas las operaciones de Bancolombia. Los topes varían según el tipo de transacción, el canal y las características de la cuenta.

Entre las operaciones que cuentan con límites específicos se encuentran:

Pagos a terceros.

Transferencias a cuentas inscritas.

Transferencias a cuentas no inscritas.

Pagos mediante PSE.

Por ejemplo, las transferencias a cuentas inscritas tienen límites diarios superiores al establecido para los pagos a terceros, mientras que las operaciones hacia cuentas no inscritas cuentan con otros topes.

Por este motivo, los clientes deben consultar el límite correspondiente antes de realizar una operación por un monto elevado.