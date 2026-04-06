La posibilidad de que una cuenta bancaria sea cerrada genera, para muchos ciudadanos en Colombia, una sensación de inquietud y desamparo. Estas cuentas no solo resguardan sus ahorros, sino que también constituyen el medio a través del cual reciben su salario, envían remesas y efectúan pagos por servicios. El cierre de cuentas en entidades bancarias como BBVA puede llevarse a cabo conforme a lo estipulado en el reglamento interno, específicamente en el artículo 34 publicado por la entidad. Una de las causas más relevantes es no mantener actualizada la información personal o no responder de manera oportuna a los requerimientos de las autoridades. En este artículo, se establece que “el cuentahabiente deberá mantener actualizada la información suministrada al Banco al momento de la apertura de la cuenta. Para tales efectos, deberá actualizar por lo menos anualmente la información mencionada. El Banco podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de cuenta de ahorros cuando se presente incumplimiento de esta obligación por parte del cuentahabiente”. Dicha práctica se encuentra respaldada por normativas relacionadas con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT), que exigen a las entidades bancarias contar con información actualizada de sus clientes. A continuación, se presentan las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante el mes de marzo. La Superintendencia Financiera de Colombia ha comunicado que el incumplimiento en la actualización de datos permite a las entidades bancarias cerrar productos financieros, tales como cuentas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de crédito y créditos rotativos, según lo mencionado en el sitio web Infolaft. Esta medida se fundamenta en que mantener la información actualizada es una responsabilidad del cliente. En un caso particular, una entidad bancaria procedió al cierre de productos financieros de un cliente debido a la falta de actualización de sus datos, a pesar de haberle concedido un plazo de tres días para realizar dicha actualización. La institución actuó de acuerdo con su manual interno, aunque la Superintendencia enfatizó la importancia de respetar el plazo acordado para evitar discrepancias en la comunicación. Asimismo, entidades como BBVA advierten de manera clara que la falta de actualización de datos puede resultar en el bloqueo de la cuenta. Los bancos operan bajo rigurosas normas de seguridad que requieren la presentación de documentos para verificar la identidad y los ingresos de los clientes. “Si el titular no presenta la documentación solicitada por la entidad, el banco puede proceder al bloqueo de la cuenta“, se menciona en sus portales oficiales. De acuerdo con El Tiempo, en la mayoría de los casos es posible recuperar el acceso a la cuenta cuando un banco decide bloquearla o suspenderla debido a la falta de actualización de información. “El cliente afectado deberá acudir a su entidad, la cual procederá a resolver el inconveniente. El banco digitalizará toda la documentación requerida y, una vez completado el proceso, el dinero será depositado en una nueva cuenta bancaria diferente a la bloqueada“, se cita. Mientras se resuelve el bloqueo, el cliente no podrá realizar ninguno de los movimientos habituales, lo que complica considerablemente la situación: