Octubre tendrá un nuevo día de descanso para los colombianos. El festivo permitirá disfrutar de un puente de tres días (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

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El calendario de festivos en Colombia 2026 tendrá una nueva jornada de descanso el próximo mes. El lunes 12 de octubre será festivo en todo el territorio nacional por la conmemoración del Día de la Raza, también reconocido como Día de la Diversidad Étnica y Cultural .

La fecha generará un nuevo fin de semana largo en Colombia, ya que el descanso comenzará el sábado 10 de octubre y se extenderá hasta el lunes 12. Además, quienes tengan previsto realizar trámites bancarios deberán tener en cuenta que las oficinas de entidades como Bancolombia y Banco Agrario no tendrán atención presencial durante el festivo.

¿Por qué el lunes 12 de octubre es festivo en Colombia?

El 12 de octubre es festivo en Colombia por la conmemoración del Día de la Raza, una fecha que también ha sido denominada Día de la Diversidad Étnica y Cultural.

Aunque la celebración corresponde al 12 de octubre, la legislación colombiana contempla el traslado de determinados festivos para conformar los llamados puentes festivos. Estas reglas están establecidas en la Ley 51 de 1983.

Por esta razón, en 2026 el lunes 12 de octubre quedará como jornada de descanso obligatorio a nivel nacional.

¿Bancolombia y Banco Agrario abrirán el lunes 12 de octubre?

No. Las oficinas físicas de Bancolombia y Banco Agrario permanecerán cerradas durante el lunes 12 de octubre, debido al festivo nacional.

Por lo tanto, quienes necesiten hacer diligencias que requieran atención presencial deberán programarlas antes del puente festivo o esperar hasta el regreso de las operaciones habituales.

El cierre corresponde a la atención en sucursales físicas y no significa que los usuarios queden sin alternativas para consultar sus productos o realizar determinadas operaciones.

¿Qué servicios bancarios funcionarán durante el festivo?

Durante el festivo, los clientes podrán continuar utilizando los canales digitales de Bancolombia y Banco Agrario, además de los cajeros automáticos y otros puntos de atención que permanezcan habilitados.

Las aplicaciones y plataformas virtuales permiten realizar diferentes operaciones sin necesidad de acudir a una sucursal. Sin embargo, dependiendo del trámite, algunas transacciones pueden tener tiempos de procesamiento diferentes.

Por eso, si una operación requiere validación o atención de un funcionario, lo recomendable es adelantarla antes del lunes festivo.

¿Cuándo volverán a abrir Bancolombia y Banco Agrario?

Las oficinas bancarias retomarán su atención presencial habitual el martes 13 de octubre de 2026, sujeto al horario específico de cada sucursal.

Los usuarios que tengan que hacer consignaciones, retiros, solicitudes, actualizaciones o cualquier otro trámite presencial deberían revisar previamente los horarios de la oficina correspondiente.

¿Qué festivos quedan en Colombia después del 12 de octubre de 2026?

Después del puente festivo del 12 de octubre, todavía quedarán varias fechas de descanso obligatorio en el calendario colombiano de 2026: