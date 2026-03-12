La Secretaría de Educación del Distrito confirmó que los estudiantes de colegios oficiales de Bogotá no tendrán clases durante cuatro días consecutivos en la última semana de marzo de 2026. La medida está contemplada dentro del calendario académico oficial del año y aplica para educación preescolar, básica y media en toda la capital. De acuerdo con la resolución que fija el calendario escolar 2026, el receso estudiantil se llevará a cabo a partir del 30 de marzo y se extenderá hasta el 5 de abril, período en el que las instituciones educativas suspenderán actividades académicas con estudiantes mientras los docentes realizan jornadas de desarrollo institucional. La decisión forma parte de la organización anual del sistema educativo distrital y busca permitir espacios de planeación pedagógica, evaluación y ajustes institucionales dentro de los colegios públicos. El receso está contemplado en el Artículo 5 del calendario académico 2026, donde se establece la distribución de las semanas de descanso para los estudiantes de los colegios oficiales de la ciudad. Según la resolución distrital, durante el año se programan 12 semanas de receso estudiantil, que se reparten en distintos momentos del calendario escolar. Una de ellas corresponde a la semana comprendida entre el 30 de marzo y el 5 de abril de 2026, cuando los estudiantes no deberán asistir a las aulas. En ese periodo, las instituciones educativas continúan operando internamente con actividades administrativas y pedagógicas dirigidas exclusivamente a directivos y docentes. Aunque los alumnos no asistirán a clases durante esa semana, los docentes y directivos sí tendrán actividades programadas. Se trata de la tercera semana de desarrollo institucional del año, contemplada dentro de la normativa educativa. Durante estos días, los equipos pedagógicos de cada institución trabajan en tareas como: Estas jornadas buscan fortalecer la calidad educativa y coordinar estrategias pedagógicas para el resto del año escolar. El calendario académico establece que los estudiantes de colegios oficiales deberán cumplir 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas en dos semestres. Las fechas definidas son: Cada institución educativa organiza los horarios de clases y las actividades complementarias dentro de ese período, garantizando el cumplimiento del tiempo académico exigido por la normativa nacional.