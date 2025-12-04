Cierran las escuelas en todo Colombia debido a la finalización de las clases. (Fuente: Archivo)

El Ministerio de Educación Nacional oficializó que el último día de clases del calendario A será el viernes 5 de diciembre de 2025, lo que implica que desde el sábado 6 de diciembre no habrá más actividades académicas en ningún colegio público del país.

La decisión fue comunicada a las secretarías de educación y define un receso de siete semanas continuas, uno de los periodos más amplios del sistema escolar colombiano en los últimos años.

La medida obliga a las escuelas a ajustar cronogramas de boletines, clausuras, matrículas, cierres administrativos y planeación docente para el arranque del año académico 2026. Según la cartera educativa, el objetivo es estandarizar el cumplimiento de las 40 semanas lectivas y evitar diferencias entre regiones afectadas por interrupciones durante el año.

Cierran las escuelas: ¿por qué el calendario escolar 2025 termina el 6 de diciembre?

El cierre unificado de los colegios del 5 de diciembre —efectivo desde el sábado 6— responde a tres factores que el Ministerio consideró determinantes para consolidar el calendario académico:

Garantizar que todos los colegios cumplan con las semanas obligatorias , incluso en zonas donde se presentaron suspensiones por lluvias, fallas de infraestructura o recuperación de jornadas.

Permitir un cierre administrativo ordenado , especialmente para la entrega de boletines, matrículas y organización de grupos.

Ajustar los tiempos pedagógicos en departamentos donde el calendario tuvo que ser modificado por emergencias climáticas u obras.

Las secretarías de educación podrán hacer ajustes menores siempre que no alteren la obligatoriedad de las 40 semanas lectivas.

El Ministerio de Educación confirmó que las clases finalizan el 6 de diciembre en todo el país.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de fin de año en 2025?

Las vacaciones iniciarán desde el sábado 6 de diciembre, inmediatamente después del cierre académico. El retorno a clases será durante la última semana de enero de 2026, completando un descanso cercano a siete semanas seguidas, lo que docentes y rectores consideran beneficioso para la planeación del nuevo año escolar.

¿Cómo queda el calendario escolar 2025 para los colegios calendario A?

El Ministerio de Educación detalló el siguiente cronograma oficial para los colegios del calendario A en Colombia:

Semana Santa: del 14 al 18 de abril.

Vacaciones de mitad de año: del 23 de junio al 11 de julio.

Semana de receso: del 6 al 10 de octubre.

Fin de clases: viernes 5 de diciembre.

Vacaciones de fin de año: desde el sábado 6 de diciembre.

Este cronograma es de cumplimiento obligatorio, por lo que ningún colegio público podrá mover la fecha del cierre del año académico.

¿Los colegios privados también terminan clases el 6 de diciembre?

Aunque la mayoría de instituciones privadas calendario A adoptará la fecha fijada por el Ministerio, algunos colegios podrán realizar actividades internas —como nivelaciones finales, reuniones institucionales o ceremonias— durante la semana posterior al cierre. Estas actividades no incluirán la presencia de estudiantes en jornada académica regular.

En el caso de los colegios calendario B, sus cronogramas no sufren modificaciones, ya que funcionan con un calendario independiente.

¿Qué deben tener en cuenta padres y estudiantes ante el cierre del 6 de diciembre?

El Ministerio recomienda a familias y estudiantes preparar con anticipación: