El Ministerio de Educación Nacional ha confirmado que el lunes 23 de marzo no habrá clases en ninguna institución pública del país, en virtud del feriado nacional por el Día de San José, que se ha trasladado al lunes para conformar un fin de semana largo. La suspensión de actividades se encuentra alineada con el calendario oficial de festivos en Colombia, lo que implica que las instituciones educativas deben ajustar su programación académica para reanudar las clases al día siguiente. Esta disposición se coordina con las secretarías de educación tanto departamentales como municipales, con el objetivo de asegurar una adecuada organización del calendario académico y un regreso ordenado de estudiantes y docentes tras la jornada festiva. El lunes 23 de marzo fue declarado feriado nacional por la celebración del Día de San José, una fecha de tradición religiosa en Colombia. Aunque esta conmemoración corresponde originalmente al 19 de marzo, se traslada al lunes siguiente por aplicación de la Ley Emiliani. Esta normativa busca concentrar varios festivos en lunes para promover el descanso, el turismo interno y la planificación de semanas laborales más cortas, sin alterar de forma estructural el calendario productivo ni educativo. La suspensión de clases se aplica a los colegios oficiales de calendario A en Colombia, que albergan la mayor parte de la matrícula pública y ajustan su cronograma a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación, en virtud del feriado por el Día de San José. En lo que respecta a los colegios privados, cada institución tiene la facultad de gestionar su propio calendario académico; no obstante, numerosos planteles tienden a adherirse a los festivos nacionales. Por consiguiente, se recomienda a los padres y acudientes que verifiquen con cada colegio la fecha precisa de retorno a clases. El retorno a las aulas está programado para el martes 24 de marzo, tras la conclusión del festivo correspondiente al Día de San José. Desde esa fecha, las instituciones educativas deberán proseguir con su planificación académica habitual y cumplir con las horas de clase estipuladas por la normativa vigente. No se considera un receso escolar extraordinario, sino una jornada festiva puntual, por lo que el calendario académico continuará su desarrollo normal después del lunes festivo para estudiantes y docentes en todo el territorio nacional.