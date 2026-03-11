En Colombia, todos los hombres entre los 18 y los 24 años deben definir su situación militar ante el Estado. Este proceso forma parte de la legislación vigente desde hace décadas y establece que, salvo que exista una causal de exención, los ciudadanos deben prestar el servicio militar obligatorio. Con el paso del tiempo, este requisito ha generado dudas entre muchos jóvenes que terminan la escuela secundaria o comienzan estudios universitarios, especialmente sobre quiénes deben presentarse, qué ocurre si no lo hacen y cuáles son las excepciones previstas por la ley. De acuerdo con la normativa colombiana, todos los hombres colombianos al cumplir la mayoría de edad deben iniciar el trámite para definir su situación militar. Esto implica registrarse ante las autoridades correspondientes y determinar si deberán prestar servicio. El servicio militar puede realizarse en distintas ramas de las Fuerzas Militares de Colombia, como el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, y suele tener una duración determinada según la modalidad asignada. Además de quienes deben incorporarse, la ley contempla causales de aplazamiento o exención, como estar cursando estudios, ser hijo único responsable del sustento familiar o presentar determinadas condiciones médicas. Quienes no realizan el trámite para definir su situación militar pueden enfrentar restricciones administrativas, ya que este documento suele ser solicitado para diversos procesos oficiales. Entre otros casos, la definición de la situación militar puede ser requerida para acceder a empleos formales, firmar contratos con el Estado o realizar determinados trámites públicos. Por ese motivo, las autoridades suelen recomendar que los jóvenes inicien el proceso dentro de los plazos establecidos para evitar inconvenientes legales o administrativos. Según la legislación vigente, estas son algunas de las posibilidades que pueden tener los ciudadanos al definir su situación militar: Cada caso es evaluado por las autoridades correspondientes durante el proceso de definición de la situación militar.