El paro docente de 24 horas convocado por la Asociación Distrital de Educadores (ADE) arranca este 12 de marzo de 2026 en Bogotá, con marchas y concentraciones que pondrán el foco en las condiciones laborales de los maestros de colegios públicos. La movilización se realizará principalmente en la capital del país y tendrá impacto en corredores viales estratégicos, mientras la administración distrital insiste en que las clases deberán continuar con normalidad en las instituciones oficiales. La protesta se produce en medio de tensiones entre el gremio docente y la Secretaría de Educación del Distrito, luego de que los maestros denunciaran un aumento en la carga administrativa, mayor presión por reportes institucionales y deterioro en las condiciones de enseñanza dentro del sistema educativo público. El principal punto de encuentro de las movilizaciones será el Centro Administrativo Distrital (CAD), ubicado sobre la avenida NQS entre la avenida de Las Américas y la calle 26, en la localidad de Teusaquillo. De acuerdo con la convocatoria del sindicato, los docentes y demás participantes empezarán a reunirse desde las 9:00 de la mañana. La movilización avanzará posteriormente por la avenida El Dorado, uno de los corredores viales más importantes de la capital, hasta llegar a las inmediaciones de la Secretaría de Educación del Distrito, cerca de la carrera 66. Por esta razón, las autoridades distritales recomendaron a conductores y ciudadanos planear rutas alternas, especialmente en la NQS y la calle 26, donde se prevé mayor congestión durante la jornada. La Secretaría de Educación de Bogotá confirmó que las clases en los colegios públicos del Distrito están programadas con normalidad para este jueves 12 de marzo. Según la entidad, la prioridad es garantizar el derecho fundamental a la educación de los estudiantes y evitar alteraciones en el calendario académico. El Distrito aseguró que las instituciones educativas deberán permanecer abiertas y atender a los estudiantes en los horarios habituales, por lo que se recomienda a los padres de familia enviar a sus hijos a clases con normalidad. La administración distrital estableció que los maestros que participen en la jornada de protesta durante su horario laboral deberán reponer las horas de clase el sábado 14 de marzo de 2026. De acuerdo con el comunicado oficial, esta medida busca garantizar que el calendario escolar no se vea afectado y que los estudiantes no pierdan tiempo académico. Las autoridades también señalaron que los docentes que no cumplan con la reposición podrían enfrentar decisiones administrativas, conforme a la normatividad vigente en el sistema educativo. El paro fue convocado por la Asociación Distrital de Educadores como una respuesta a lo que consideran un deterioro en las condiciones laborales dentro de los colegios públicos. Entre las principales críticas del gremio docente se encuentran: Según los representantes del sindicato, estas condiciones terminan afectando no solo a los docentes, sino también a la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones oficiales de la ciudad. La decisión del Distrito de exigir reposición de clases generó molestia entre sectores del magisterio. Desde la ADE recordaron que, según el Decreto 1850 de 2002, compilado posteriormente en el Decreto 1075 de 2015, cualquier modificación del calendario académico requiere autorización del Ministerio de Educación Nacional. El sindicato también señaló que en septiembre de 2025 se firmó un acuerdo con la Secretaría de Educación en el que se estableció que cualquier reposición de actividades académicas debía ser concertada con el gremio docente. Por esta razón, algunos sectores consideran que exigir la reposición en sábado sin ese proceso previo podría generar conflictos administrativos y laborales. Debido a las marchas programadas, se espera alta congestión vehicular en varios sectores del centro y occidente de la capital. Los puntos donde podrían registrarse mayores afectaciones son: Las autoridades distritales anunciaron acompañamiento de la Policía y gestores de movilidad para garantizar el orden público y facilitar el tránsito durante las manifestaciones.