El Ministerio de Educación Nacional confirmó que el lunes 23 de marzo no habrá clases en ningún colegio público del país debido al feriado nacional por el Día de San José, que se traslada al lunes para conformar un fin de semana largo. La suspensión de actividades corresponde al calendario oficial de festivos en Colombia, por lo que las instituciones educativas ajustan su programación académica para retomar las clases al día siguiente. La disposición se articula con las secretarías de educación departamentales y municipales para garantizar la correcta organización del calendario académico y el regreso ordenado de estudiantes y docentes tras la jornada festiva. El lunes 23 de marzo fue declarado feriado nacional por la celebración del Día de San José, una fecha de tradición religiosa en Colombia. Aunque esta conmemoración corresponde originalmente al 19 de marzo, se traslada al lunes siguiente por aplicación de la Ley Emiliani. Esta normativa busca concentrar varios festivos en lunes para promover el descanso, el turismo interno y la planificación de semanas laborales más cortas, sin alterar de forma estructural el calendario productivo ni educativo. La suspensión de clases aplica a los colegios oficiales de calendario A en Colombia, que concentran la mayor parte de la matrícula pública y ajustan su cronograma a los lineamientos definidos por el Ministerio de Educación, debido al feriado por el Día de San José. En el caso de los colegios privados, cada institución puede manejar su propio calendario académico; aun así, muchos planteles suelen acogerse a los festivos nacionales. Por eso, se aconseja a los padres y acudientes verificar con cada colegio la fecha exacta de retorno a clases. El retorno a las aulas está previsto para el martes 24 de marzo, una vez finalizado el festivo trasladado por el Día de San José. A partir de esa fecha, los establecimientos educativos deben continuar con su programación académica habitual y cumplir las horas de clase exigidas por la normativa. No se trata de un receso escolar extraordinario, sino de una jornada festiva puntual, por lo que el calendario académico sigue su curso normal después del lunes festivo para estudiantes y docentes en todo el país.