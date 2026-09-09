Marco Rubio y Abelardo De La Espriella: bases militares, lucha antidrogas y Venezuela, los puntos clave de la reunión

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El presidente Abelardo De La Espriella y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvieron un encuentro en Barranquilla que puso el foco en el futuro de la relación bilateral y, especialmente, en los desafíos de seguridad que comparten ambos países.

La reunión abordó distintos frentes, desde la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de las capacidades militares hasta la situación en Venezuela. También quedó abierta la posibilidad de analizar una eventual instalación militar conjunta y se discutió el uso de nuevas tecnologías frente al avance de los ataques con drones.

Marco Rubio y Abelardo De La Espriella: qué dejó la reunión

El encuentro se desarrolló en el Batallón Paraíso de Barranquilla, donde Rubio y De La Espriella analizaron alternativas para profundizar la cooperación entre Colombia y Estados Unidos.

Uno de los principales objetivos planteados fue recuperar y fortalecer la coordinación en materia de seguridad. Rubio destacó la relación que ambos países mantuvieron durante años en este ámbito y manifestó la disposición de Washington para responder a las necesidades planteadas por el nuevo Gobierno colombiano.

Entre las alternativas presentadas durante las conversaciones aparecen equipamiento militar, sistemas de radar, intercambio de inteligencia y capacitación especializada para las fuerzas colombianas.

Rubio sostuvo que Colombia debe conservar un papel central en el combate contra las organizaciones criminales, mientras Estados Unidos podría brindar respaldo mediante tecnología, información y entrenamiento.

¿Estados Unidos podría instalar una nueva base militar?

Otro de los puntos que cobró relevancia fue la posibilidad de una mayor presencia militar estadounidense en Colombia.

Rubio no confirmó la instalación de una nueva base, pero dejó abierta la posibilidad de estudiar una iniciativa de estas características. Aclaró que Estados Unidos no podría avanzar unilateralmente y que cualquier proyecto tendría que partir de una solicitud de las autoridades colombianas.

En caso de que Colombia presente formalmente una propuesta, Washington tendría que evaluar aspectos técnicos, financieros, logísticos y operativos antes de tomar una decisión.

Marco Rubio EFE/EPA/JIM LO SCALZO

El secretario de Estado también planteó que una eventual instalación podría ser conjunta, en lugar de tratarse exclusivamente de una base estadounidense.

Por ahora, por lo tanto, no existe una nueva base militar aprobada ni una solicitud formal para el despliegue de soldados estadounidenses en Colombia.

La lucha contra el narcotráfico, otro de los temas centrales

La cooperación antidrogas también ocupó un lugar importante en las conversaciones.

Estados Unidos busca profundizar el trabajo conjunto contra el narcotráfico y las organizaciones criminales, mientras se aproxima una nueva evaluación estadounidense sobre la cooperación colombiana en esta materia.

Rubio aseguró que Washington tendrá en consideración la posición adoptada por el Gobierno de De La Espriella y destacó el cambio que, según su evaluación, se produjo respecto de la administración anterior.

La discusión sobre seguridad también se vinculó con el denominado Escudo de las Américas, una estrategia de cooperación regional orientada a enfrentar organizaciones armadas, narcotráfico y otras amenazas transnacionales.

Marco Rubio puso el foco sobre el ELN y Venezuela

La situación en Venezuela fue otro de los puntos que atravesó la agenda.

Rubio sostuvo que Estados Unidos considera difícil avanzar hacia una mejora de su relación con Venezuela mientras integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc continúen operando desde territorio venezolano.

Según explicó el funcionario estadounidense, se trata de una problemática fronteriza que lleva años y que permite que estructuras armadas puedan cruzar hacia Colombia, ejecutar acciones y regresar posteriormente al territorio vecino.

Rubio señaló que Washington ya planteó esta preocupación a las autoridades venezolanas y consideró que resolver esa situación será determinante para cualquier avance en la relación con ese país.

La “amenaza mundial” que preocupa a Estados Unidos

Dentro del capítulo de seguridad apareció además una preocupación particular, el uso de drones por parte de organizaciones criminales y grupos armados.

Rubio calificó este fenómeno como una “amenaza mundial” y advirtió que estas tecnologías modificaron las capacidades disponibles para organizaciones que antes no podían acceder fácilmente a determinados recursos militares.

El funcionario señaló además que actualmente no existe una defensa convencional suficiente frente a este tipo de ataques y consideró necesario avanzar en nuevas tecnologías.

En ese contexto, confirmó que Estados Unidos y Colombia mantienen conversaciones sobre nuevas herramientas de defensa, un campo que Washington considera importante tanto para las necesidades colombianas como para las propias.

Los puntos clave que dejó el encuentro

La visita de Marco Rubio y su reunión con Abelardo De La Espriella dejaron así varios frentes abiertos: una mayor cooperación militar y antidrogas, asistencia mediante inteligencia y equipamiento, la posibilidad todavía no confirmada de estudiar una instalación militar conjunta, la situación del ELN y las disidencias en Venezuela y el desarrollo de nuevas defensas frente al uso de drones.