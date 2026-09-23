Bogotá aplicará multas de $633.200 a quienes invadan o bloqueen el carril preferencial de la calle 63

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Los conductores que transitan por una de las principales vías de Bogotá deben prestar especial atención a las reglas de circulación que comenzaron a aplicarse sobre el carril preferencial de la calle 63.

Desde el 21 de septiembre de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) comenzó a imponer comparendos económicos a quienes ingresen o permanezcan de manera indebida en este espacio. Bloquearlo, invadirlo o hacer un uso incorrecto puede derivar en una sanción económica de $633.200.

La nueva etapa comenzó después del período pedagógico que se desarrolló entre el 1 y el 20 de septiembre, durante el cual los conductores recibieron orientación y comparendos pedagógicos para conocer las condiciones de circulación.

¿Cuál es la multa por invadir el carril preferencial de la calle 63?

La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que los conductores que bloqueen, invadan o hagan mal uso del carril preferencial pueden recibir un comparendo cuya sanción económica es de $633.200.

La medida se aplica desde el 21 de septiembre de 2026. Sin embargo, no significa que esté prohibido en todos los casos que un vehículo diferente del transporte público ingrese al carril.

El corredor está destinado prioritariamente al transporte público y funciona las 24 horas, de lunes a domingo. Los taxis, vehículos particulares, motocicletas y vehículos de transporte especial tienen restringida su circulación continua por este espacio, aunque existen excepciones determinadas por las reglas de operación.

¿Cuándo se puede ingresar al carril preferencial de la calle 63?

Los vehículos particulares pueden utilizarlo en determinadas situaciones. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, está permitido ingresar para realizar giros a la derecha, acceder a predios o tomar bocacalles, pero la incorporación debe realizarse en la cuadra anterior o más próxima a la maniobra . No está permitido circular de manera continua ni estacionarse allí.

La información oficial difundida específicamente para la calle 63 también contempla el ingreso para permitir el ascenso o descenso de pasajeros, excepto en los espacios destinados a los paraderos del SITP.

En el caso de los vehículos de emergencia, deben circular por el carril central y únicamente pueden pasar al preferencial cuando exista espacio disponible, estén atendiendo una emergencia y tengan activadas las señales luminosas o sonoras.

¿Dónde funciona el carril preferencial de la calle 63?

El carril preferencial de la calle 63 fue adoptado mediante la Resolución 934378 de 2026 de la Secretaría Distrital de Movilidad. El corredor completo se extiende desde la avenida Caracas hasta la carrera 122, aunque inicialmente comenzó a funcionar entre las carreras 68 y 112, en ambos sentidos.

En este primer tramo se movilizan diariamente cerca de 7.000 usuarios del transporte público. La finalidad de la medida es priorizar la circulación de los buses y reducir las interferencias que afectan sus recorridos.