Los recorridos buscan detectar situaciones de vulnerabilidad que pueden quedar por fuera de los registros habituales.

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La Alcaldía de Bogotá inició una búsqueda puerta a puerta de ciudadanos en situación de pobreza, abandono, aislamiento y soledad, con el propósito de identificar sus necesidades y conectarlos con los programas y servicios sociales disponibles en el Distrito.

La estrategia es liderada por varias entidades de la administración distrital y busca atender especialmente a personas que podrían estar por fuera de la oferta institucional .

De acuerdo con el balance entregado por el Distrito, con corte al 18 de septiembre se habían realizado 457 visitas en 14 localidades de Bogotá. Durante estos recorridos fueron identificadas 46 personas con indicios de posible abandono, una de las situaciones que la estrategia pretende detectar de manera temprana. Estas búsquedas continuarán durante los próximos días.

¿Para qué busca Bogotá a ciudadanos puerta a puerta?

El objetivo principal de las visitas es encontrar personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y que, pese a necesitar apoyo, no están accediendo actualmente a los programas sociales de Bogotá.

La estrategia busca identificar casos de pobreza oculta, aislamiento, soledad o abandono para posteriormente orientar a cada persona hacia los servicios que correspondan según sus necesidades. Entre las alternativas mencionadas por el Distrito están los comedores comunitarios, Centros Día, transferencias monetarias y servicios de salud y cuidado .

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó que la búsqueda pretende llegar directamente a personas que no necesariamente aparecen como población en pobreza dentro de los mecanismos habituales de identificación.

¿Qué es la pobreza oculta que busca identificar Bogotá?

La denominada pobreza oculta hace referencia a situaciones de vulnerabilidad que pueden no quedar reflejadas de manera suficiente en los registros utilizados para determinar el acceso a determinados programas sociales.

Por eso, el Distrito está realizando visitas directamente en los hogares para conocer las condiciones de las personas y detectar necesidades que podrían no ser evidentes mediante los mecanismos tradicionales de clasificación.

Según explicó la Secretaría Distrital de Integración Social, esta identificación permite encontrar personas que pueden estar en situaciones de exclusión y posteriormente conectarlas con la oferta social disponible.

¿Qué programas sociales puede ofrecer Bogotá a estas personas?

Una vez identificadas las necesidades, la Alcaldía busca vincular a los ciudadanos con diferentes servicios de la oferta social del Distrito.

Entre ellos se encuentran comedores comunitarios, Centros Día y transferencias monetarias, además de servicios relacionados con salud y cuidado para personas mayores. La estrategia involucra especialmente a las secretarías de Integración Social y Salud, que trabajan de manera articulada durante las visitas.