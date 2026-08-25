Colombia e Israel avanzan en un nuevo acuerdo migratorio que permitirá facilitar los viajes entre ambos países.

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Israel anunció que eliminará el requisito de visa para los ciudadanos colombianos a partir del próximo 1 de septiembre, una medida que también beneficiará a los israelíes que quieran ingresar a Colombia. El cambio representa una modificación en las condiciones migratorias para los viajeros de ambos países.

El acuerdo fue anunciado el 20 de agosto por el Gobierno de Israel y contempla la eliminación recíproca del visado. La decisión fue alcanzada después de conversaciones entre los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países.

¿Qué cambia para los colombianos que viajen a Israel?

A partir del 1 de septiembre de 2026, los colombianos quedarán exentos del requisito de visa para ingresar a Israel, de acuerdo con el anuncio oficial. La misma condición se aplicará a los ciudadanos israelíes que ingresen al territorio colombiano.

Los ciudadanos colombianos podrán ingresar a Israel sin visa a partir del 1 de septiembre, según el anuncio oficial. X (@IsraelinSpanish)

El acuerdo fue confirmado por el Gobierno israelí a través de su cuenta oficial de información en español. En el comunicado se indicó que el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y su homólogo colombiano, Omar Bula Escobar, mantuvieron conversaciones que derivaron en la decisión de eliminar mutuamente el requisito.

De esta manera, quienes tengan previsto viajar entre ambos países después de la fecha establecida ya no tendrán que tramitar la visa que hasta ahora era necesaria para estos desplazamientos.

¿Por qué Israel había vuelto a exigir visa a los colombianos?

El requisito para los ciudadanos colombianos había sido restablecido por Israel en mayo de 2025, específicamente para viajes con fines turísticos. La medida se produjo en medio del deterioro de las relaciones diplomáticas entre los dos países durante el Gobierno de Gustavo Petro.

La eliminación anunciada ahora supone un cambio en ese escenario y se suma a otros movimientos recientes destinados a recomponer los vínculos entre Colombia e Israel.

El nuevo acuerdo también tiene una dimensión comercial. Colombia había anunciado previamente el restablecimiento de las exportaciones de carbón hacia Israel, una decisión que fue recibida de manera positiva por el sector exportador.

Colombia e Israel buscan recuperar sus relaciones

El sector empresarial ha destacado la importancia de recuperar los canales comerciales con Israel. Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex), consideró que permitir nuevamente las ventas de carbón apunta en la dirección adecuada y cuestionó la decisión anterior de suspenderlas.

Según la información citada, ese mercado representaba alrededor del 5% de las exportaciones colombianas de carbón, por lo que el gremio considera prioritario recuperar los intercambios comerciales que se habían perdido.

La eliminación recíproca de la visa se suma así a los cambios en la relación bilateral y abre una nueva etapa en los vínculos entre Colombia e Israel, tanto en materia de movilidad de ciudadanos como en el ámbito comercial.