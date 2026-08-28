Su vigencia y condiciones dependen de la categoría migratoria solicitada (Fuente: Cancillería de Colombia).

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Colombia contempla la Visa de Migrante (Visa M) como una de las alternativas para los extranjeros que buscan permanecer legalmente en el país por un periodo prolongado. Dentro de sus diferentes categorías se encuentra la Visa M Trabajador , dirigida a quienes tienen un contrato laboral con una persona jurídica en Colombia y necesitan autorización para desarrollar esa actividad.

Además, esta categoría tiene una particularidad importante para quienes proyectan establecerse de manera permanente en el territorio nacional: el tiempo acumulado como titular de una Visa M Trabajador puede ser tenido en cuenta para posteriormente solicitar una Visa de Residente (R), siempre que se cumplan las demás condiciones exigidas por la normativa migratoria.

¿Qué es la Visa M de Migrante en Colombia?

La Visa M de Colombia es una categoría migratoria destinada a extranjeros que buscan establecerse temporalmente en el territorio nacional bajo alguna de las circunstancias previstas por la legislación.

La normativa establece que esta visa puede tener una vigencia de hasta tres años, aunque el plazo concreto depende de la categoría otorgada y de las condiciones de cada solicitante.

La Visa M no corresponde exclusivamente a trabajadores. También contempla diferentes perfiles, entre ellos cónyuges o compañeros permanentes de colombianos, migrantes Mercosur o Andinos, refugiados, socios o propietarios, profesionales independientes, pensionados e inversionistas.

Por esta razón, los requisitos no son iguales para todos los extranjeros. Cada persona debe demostrar que cumple las condiciones específicas de la modalidad que pretende solicitar.

Colombia permite obtener la Visa de Residente a todos los extranjeros que puedan conseguir la Visa M: cuáles son los requisitos. ChatGPT - creada con IA

¿El tiempo de la Visa M Trabajador sirve para solicitar la residencia en Colombia?

Sí. Este es uno de los puntos más relevantes para los extranjeros que buscan establecerse en Colombia a largo plazo.

La normativa establece expresamente que la Visa M Trabajador permite acumular tiempo para solicitar posteriormente una Visa de Residente por tiempo acumulado. Para esta categoría, actualmente se exige un mínimo de cinco años de permanencia como titular de Visa M Trabajador .

Sin embargo, cumplir ese periodo no significa que la residencia sea automática. Al momento de presentar la solicitud, el extranjero debe acreditar los demás requisitos establecidos para la Visa R, entre ellos la documentación relacionada con sus visas anteriores y el certificado de movimientos migratorios.

La autoridad migratoria también puede verificar que se mantengan las condiciones que dieron lugar a las visas previas sujetas a acumulación.

¿Quién puede solicitar una Visa M en Colombia?

Puede solicitar una Visa M el extranjero que se encuentre dentro de alguno de los perfiles contemplados por la normativa colombiana y pueda acreditar las condiciones correspondientes.

En el caso de la Visa M Trabajador, el solicitante debe tener la intención de trabajar en Colombia para una persona jurídica mediante un contrato de trabajo. La empresa contratante también debe cumplir con una serie de exigencias para respaldar la solicitud.

Esto significa que no basta con manifestar que se quiere trabajar en el país: es necesario demostrar documentalmente la relación laboral y la idoneidad del extranjero para desarrollar las funciones previstas.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la Visa M Trabajador en Colombia?

La Visa M Trabajador exige una serie de documentos relacionados tanto con el extranjero como con la empresa que lo contratará.

De acuerdo con la normativa vigente, entre los principales requisitos específicos se encuentran:

Formato resumen de contrato establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, firmado por el representante legal de la empresa y por el extranjero.

Carta de motivación del empleador, en la que se explique la idoneidad del trabajador, las funciones que desempeñará y su formación.

Explicación de las razones por las cuales la empresa requiere contratar al extranjero para esa actividad.

Información sobre el número de empleos directos que genera la empresa.

Certificaciones o extractos bancarios del empleador correspondientes a los últimos cuatro meses, con los que se acrediten ingresos promedio mensuales equivalentes a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si se trata de una profesión no regulada, documentos que permitan acreditar la formación profesional o la experiencia necesaria.

Si corresponde a una profesión regulada, el respectivo permiso o licencia expedido por el consejo profesional competente.

La documentación debe coincidir con la actividad laboral que realizará el extranjero y con las condiciones del contrato presentado ante la autoridad migratoria.

¿Qué otras categorías de Visa M existen en Colombia?

La Visa M contempla diferentes situaciones migratorias, por lo que no está limitada a quienes tienen un empleo en el país.

Entre las categorías previstas por la normativa se encuentran:

Cónyuge de nacional colombiano.

Compañero permanente de nacional colombiano.

Madre o padre de nacional colombiano por adopción.

Padre o madre de nacional colombiano por nacimiento.

Migrante Mercosur.

Migrante Andino.

Refugiado.

Trabajador.

Socio o propietario.

Profesional independiente.

Pensionado.

Fomento a la internacionalización.

Inversionista.

Apátrida.

Cada modalidad tiene sus propios requisitos, vigencias y condiciones de trabajo, por lo que es fundamental seleccionar correctamente la categoría antes de iniciar la solicitud.

¿Cómo se solicita la Visa M para Colombia?

El proceso comienza con la identificación de la categoría migratoria que corresponde al perfil del extranjero. Después, se deben reunir los documentos exigidos y presentar la solicitud ante la autoridad competente.

De manera general, el proceso comprende:

Identificar la categoría de Visa M correspondiente.

Reunir la documentación exigida.

Completar la solicitud de visa.

Adjuntar los documentos requeridos.

Realizar los pagos correspondientes.

Esperar el estudio de la solicitud.

Atender una entrevista si la autoridad la solicita.

Recibir la decisión sobre la visa.

En el caso de una Visa M Trabajador, la empresa colombiana que contrata al extranjero tiene un papel fundamental en la preparación de la documentación.

¿La Visa M es lo mismo que la Visa de Residente en Colombia?

No. La Visa M y la Visa R son categorías migratorias diferentes.

La Visa M permite al extranjero permanecer en Colombia bajo determinadas condiciones y por un periodo establecido. La Visa R, en cambio, está destinada a quienes cumplen los requisitos para establecerse de manera permanente en el país.

En el caso de la Visa M Trabajador, la diferencia es especialmente importante: obtener esta visa no convierte automáticamente al extranjero en residente, pero los cinco años acumulados como titular de esta categoría pueden servir como base para solicitar la Visa R por tiempo acumulado.