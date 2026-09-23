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El Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) comenzó un nuevo ciclo de pagos en Bogotá. Las transferencias correspondientes a septiembre de 2026 ya están en marcha y alcanzan a hogares y personas en condición de pobreza y vulnerabilidad.

Según confirmó la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), durante este mes más de 198.000 hogares reciben transferencias correspondientes a los componentes de Pobreza Extrema, Primera Infancia y Educación. A ellos se suman más de 113.000 personas pertenecientes a los componentes de Jóvenes, Personas Mayores y Personas con Discapacidad, además de integrantes de la comunidad emberá que retornaron a sus territorios.

Entre los beneficiarios también se encuentran personas que viven en pagadiarios y que fueron focalizadas para acceder a estos apoyos económicos. Para el ciclo de septiembre, el Distrito destinó más de $45.000 millones, mientras que la inversión acumulada en la estrategia durante 2026 ya supera los $390.000 millones.

¿Cómo saber si usted es beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado?

Para consultar la información, los ciudadanos deben ingresar al sitio oficial del Ingreso Mínimo Garantizado de la Secretaría Distrital de Integración Social y dirigirse al apartado “Consulta Ciudadana IMG”. Allí deberán completar los datos solicitados por el sistema para realizar la búsqueda.

La información oficial indica que la consulta permite verificar los giros realizados, el ciclo al que corresponde cada pago, la entidad financiera mediante la cual se efectuó y el integrante del hogar que recibió los recursos. Para realizarla se solicitan datos personales como nombre, apellido, número de documento y fecha de expedición.

Además, para consultas particulares sobre la condición de beneficiario, pagos o requisitos, Integración Social indica que las personas pueden acudir a cualquiera de sus 16 subdirecciones locales, comunicarse al (601) 380 8330, opción 6, o presentar una solicitud a través del sistema Bogotá Te Escucha.

¿Cómo se pagan las transferencias de septiembre?

Los desembolsos correspondientes a septiembre se realizan de manera escalonada, por lo que no todos los beneficiarios reciben el dinero el mismo día.

Los recursos se entregan mediante las billeteras digitales dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía y Nequi, además de Banco Caja Social. También pueden efectuarse giros para retirar en puntos Efecty. Los beneficiarios reciben un mensaje de texto cuando los recursos están disponibles.

Por este motivo, el inicio del ciclo de pagos no significa que todos los beneficiarios hayan recibido automáticamente el dinero. La distribución es progresiva según el canal asignado.

¿Quiénes reciben el Ingreso Mínimo Garantizado en septiembre?

Para este ciclo, las transferencias están distribuidas entre distintos componentes de la estrategia. Los más de 198.000 hogares corresponden a Pobreza Extrema, Primera Infancia y Educación, mientras que las más de 113.000 personas corresponden a Jóvenes, Personas Mayores, Personas con Discapacidad y miembros de la comunidad emberá que retornaron a sus territorios.

Integración Social explica además que los criterios de acceso dependen de cada componente. Entre los criterios generales se encuentran estar registrado en el Sisbén de Bogotá, pertenecer a los grupos contemplados por la estrategia y cumplir las condiciones de focalización correspondientes. Estar clasificado en determinado grupo del Sisbén no debe presentarse por sí solo como garantía automática de recibir el pago, ya que intervienen otros criterios.

Ingreso Mínimo Garantizado: cuidado con los mensajes falsos

La Secretaría Distrital de Integración Social también hizo una advertencia para evitar posibles engaños. Las comunicaciones oficiales del IMG son gratuitas y la entidad no solicita claves ni códigos de seguridad, tampoco pide confirmar datos personales o financieros mediante enlaces enviados por mensajes de texto o correos electrónicos.

Por eso, ante cualquier duda sobre los pagos de septiembre, el Distrito recomienda verificar la información mediante los canales oficiales de Integración Social.