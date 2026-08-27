La medida alcanza a solicitantes de diferentes países y también tiene impacto en quienes adelantan sus procesos desde Colombia.

Colombia permite la estadía legal con permiso de trabajo a todos los extranjeros que puedan obtener la Visa M: cuáles son los requisitos

Estados Unidos pausó temporalmente las citas para entrevistas de visas de inmigrante en sus embajadas y consulados de todo el mundo, una decisión que también afecta a las personas que adelantan este tipo de trámite desde Colombia. El Departamento de Estado explicó que la modificación está relacionada con una capacitación de su personal consular sobre nuevos procedimientos para evaluar a los solicitantes.

Cabe destacar que el Gobierno estadounidense mantiene mecanismos activos para otros tipos de visa, por lo que es importante diferenciar entre visas de inmigrante y visas de no inmigrante.

¿Por qué Estados Unidos canceló las citas para visas de inmigrante?

El Departamento de Estado indicó que sus funcionarios consulares están recibiendo una capacitación para aplicar nuevos procedimientos durante la evaluación de los solicitantes de visas de inmigrante. El objetivo está relacionado con determinar si quienes buscan ingresar de manera permanente al país podrían convertirse en una carga pública.

La formación comenzó a implementarse a escala mundial desde principios de agosto. Por esa razón, las modificaciones en las agendas no corresponden únicamente a una embajada o a un país específico, sino que forman parte de un ajuste general dentro de la red consular estadounidense.

De acuerdo con la información difundida por EFE, las personas afectadas han empezado a recibir comunicaciones directamente de las embajadas y consulados cuando sus entrevistas previamente programadas son modificadas o canceladas.

Estados Unidos canceló todas las citas para tramitar la visa en Colombia: nadie podrá ir a la Embajada hasta el 31 de agosto.

¿Hasta cuándo estarán canceladas las citas para la visa de inmigrante?

Las fuentes citadas en la información internacional señalan que las entrevistas de visas de inmigrante fueron canceladas temporalmente hasta el final de agosto, es decir, hasta el 31 de agosto de 2026. Sin embargo, el propio Departamento de Estado no estableció públicamente una fecha definitiva para la reanudación del servicio cuando informó sobre el ajuste.

Por eso, quienes tengan un trámite en curso no deberían asumir que automáticamente recibirán una nueva cita el 1 de septiembre. La fecha de reprogramación dependerá de las instrucciones que entregue la sede consular correspondiente.

¿Qué deben hacer los colombianos que tenían una entrevista para visa de inmigrante?

Si usted tenía una entrevista programada y recibió una notificación de cancelación o reprogramación, lo principal es seguir las instrucciones enviadas por la Embajada o el Consulado de Estados Unidos.

El Departamento de Estado señala que las embajadas y consulados son los encargados de comunicar directamente cualquier modificación relacionada con las entrevistas. Además, no es recomendable presentarse en la sede consular para una entrevista que fue cancelada. Lo indicado es esperar la nueva comunicación oficial con las instrucciones correspondientes.

Los solicitantes también deben mantener actualizados sus datos de contacto y revisar con frecuencia el correo electrónico utilizado durante el proceso, ya que allí pueden recibir información sobre la nueva cita.

Con información de EFE.-