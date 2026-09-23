Cambian las reglas para los taxis en Colombia: estos conductores podrán viajar entre municipios sin presentar la planilla obligatoria

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Los conductores de taxi en Colombia cuentan con nuevas condiciones para realizar determinados viajes fuera de su jurisdicción. El Ministerio de Transporte dejó en firme la posibilidad de prestar el servicio entre municipios contiguos sin presentar la Planilla Única de Viaje Ocasional (PUVO).

La disposición está contemplada en el artículo 4 del Decreto 1001 de 2026 y b usca simplificar la operación de los transportadores cuando realizan recorridos entre municipios vecinos . Sin embargo, la eliminación del requisito no alcanza a todos los viajes intermunicipales ni implica la desaparición de la PUVO.

El Ministerio también estableció condiciones especiales para los territorios afectados por el terremoto. En esos municipios, la planilla continuará siendo exigida temporalmente, aunque será gratuita y no tendrá límite de recorridos.

¿Qué taxis podrán viajar sin presentar la PUVO?

La medida permite que los taxis presten el servicio de transporte público individual entre municipios contiguos , es decir, aquellos que comparten límites, sin necesidad de presentar la Planilla Única de Viaje Ocasional.

No obstante, existe una condición. La autoridad competente del municipio, distrito o área metropolitana de destino puede determinar, mediante un estudio técnico de oferta y demanda debidamente motivado, que no es posible permitir el ingreso de esos vehículos. En ese caso, podrá volver a exigir la PUVO.

Para los demás casos en los que un taxi salga de su radio de acción autorizado y no esté comprendido por las excepciones establecidas, la planilla continúa siendo obligatoria.

Por ejemplo, según explicaron fuentes del Ministerio de Transporte a Semana, un taxi que realice un viaje desde Bogotá hasta Cota no necesitará la planilla bajo esta disposición. En cambio, para un recorrido desde Bogotá hacia ciudades como Medellín, Cali o Barranquilla, el documento continúa siendo necesario.

¿Qué pasa con los taxis en las zonas afectadas por el terremoto?

El Ministerio de Transporte expidió la Resolución 20263040038685, mediante la cual estableció una excepción para los municipios afectados por el terremoto contemplados en el Decreto de emergencia 1424 del 17 de septiembre de 2026.

En esos territorios, la PUVO seguirá siendo exigida temporalmente, pero se expedirá sin costo para los transportadores y sin limitación en la cantidad de recorridos.

Según explicó la cartera, mantener el documento permitirá realizar un seguimiento y control de la movilidad mientras se atiende la situación de desastre. Esta disposición podrá permanecer vigente durante un máximo de seis meses, aunque puede finalizar antes si desaparecen las circunstancias que dieron origen a su aplicación.

¿Qué es la Planilla Única de Viaje Ocasional?

La Planilla Única de Viaje Ocasional es el trámite que permite a las empresas habilitadas para prestar determinados servicios públicos de transporte realizar viajes ocasionales fuera del radio de acción autorizado.

Con las reglas vigentes, este documento deja de ser necesario para los viajes en taxi entre municipios contiguos comprendidos por la disposición, mientras que seguirá siendo requerido para otros desplazamientos que salgan del radio autorizado y no estén alcanzados por alguna excepción.

El Ministerio de Transporte señaló que el cambio apunta a facilitar la movilidad y simplificar la operación del servicio, al eliminar un trámite que se exigía para este tipo de desplazamientos entre municipios vecinos.