El Gobierno ordenó militarizar Santa Marta tras ola de violencia y amenazas de las ACSN

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Santa Marta permanece bajo un fuerte despliegue militar y policial después de los hechos de violencia registrados tras la muerte de alias Cholo, señalado como segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

La ciudad turística del Caribe colombiano amaneció este miércoles 23 de septiembre con calles vacías y establecimientos comerciales cerrados , según videos difundidos en redes sociales, mientras continúa el plazo de 48 horas anunciado por el grupo armado ilegal.

El panorama se produce después de una jornada en la que se registraron quemas de camiones y autobuses, disparos y amenazas contra comerciantes, a quienes hombres armados intimidaron para que no abrieran sus establecimientos.

Ante esta situación, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó inicialmente reforzar la presencia de la Fuerza Pública y posteriormente anunció la militarización de Santa Marta.

¿Qué está pasando en Santa Marta?

La tensión comenzó después de una operación de la Fuerza Pública en la Sierra Nevada en la que murió alias Cholo. Tras el operativo, las ACSN anunciaron un paro armado de 48 horas en protesta contra el Gobierno.

Durante las jornadas posteriores se registraron distintos episodios de violencia. Además de vehículos incendiados y amenazas a comerciantes, dos buses de transporte público fueron quemados y hombres armados bloquearon la Troncal del Caribe, una de las principales carreteras del norte del país.

Este miércoles, el escenario en distintos sectores de Santa Marta continuaba marcado por comercios cerrados y calles con poca actividad, de acuerdo con los registros mencionados por EFE.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa informó que la movilidad y el comercio estaban recuperando la normalidad y aseguró que los puntos de obstrucción vial reportados por los ciudadanos ya habían sido despejados.

De esta manera, mientras las autoridades sostienen que la situación se encuentra bajo control, los registros de la actividad en las calles muestran que la ciudad todavía no había recuperado completamente su dinámica habitual. Medios locales también reportaron afectaciones al transporte y establecimientos cerrados ante el temor de nuevas acciones.

El Gobierno ordenó militarizar Santa Marta tras ola de violencia y amenazas de las ACSN EFE - Fuerzas Militares de Colombia

El Gobierno reforzó la seguridad en Santa Marta

De La Espriella se trasladó el martes a Santa Marta y recorrió distintos sectores acompañado por integrantes de la Fuerza Pública después de ordenar la militarización de la capital de Magdalena.

Durante el recorrido, el mandatario publicó un video desde el barrio Cristo Rey en el que afirmó que las autoridades estaban patrullando los barrios de la ciudad.

El presidente también se refirió a las ACSN, Los Pachenca y el Clan del Golfo y aseguró que su Gobierno enfrentará a estas organizaciones “con toda la determinación”.

Por su parte, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, señaló que la Policía se encontraba desplegada en las calles para garantizar la seguridad, mientras el Ejército mantenía vigilancia sobre la Troncal del Caribe.

Nueve capturas y más de 300 uniformados desplegados

El Ministerio de Defensa informó este miércoles sobre nueve capturas en flagrancia por delitos que incluyen terrorismo, porte ilegal de armas, receptación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Según la información oficial recogida por EFE, una de las capturas se produjo en Santa Marta por terrorismo y otras dos en Ciénaga por receptación.

El Gobierno también informó cinco puntos de obstrucción vial reportados en la zona y que mantiene desplegados más de 300 uniformados especializados en Santa Marta, Riohacha y Dibulla.

El operativo, por lo tanto, no se limita a Santa Marta. También alcanza sectores de La Guajira, otro de los departamentos afectados por las amenazas de las ACSN.

Además, el Ejército había informado sobre la captura de un presunto integrante de esa organización que, según la institución, se encargaba de fabricar explosivos improvisados destinados a generar temor entre la población y ejecutar ataques contra infraestructura y miembros de la Fuerza Pública.

¿Quién era alias Cholo?

Alias Cholo estaba señalado como segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y era acusado de articular rutas de narcotráfico hacia Centroamérica.

Según De la Espriella, tenía más de 15 años de trayectoria delictiva y durante el Gobierno de Gustavo Petro, entre 2022 y 2026, había sido designado gestor de paz para facilitar acercamientos con grupos armados.

El actual mandatario también se refirió a Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado como jefe y financiador de las ACSN, y afirmó que será el siguiente objetivo de las operaciones.

Santa Marta es una de las principales ciudades turísticas del Caribe colombiano y cuenta con parques nacionales, playas, zonas montañosas y patrimonio histórico. La situación de seguridad continúa desarrollándose mientras transcurre el período de 48 horas anunciado por las ACSN.

Con información de EFE.