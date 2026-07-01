Frontino conserva más de 220 años de historia y es uno de los destinos tradicionales del occidente antioqueño.

Antioquia se ha consolidado como uno de los departamentos más visitados de Colombia gracias a la diversidad de sus paisajes, su riqueza cultural y la oferta de destinos para todos los gustos. Entre ellos sobresale Frontino, un municipio con más de dos siglos de historia que atrae a los visitantes por sus escenarios naturales y sus tradiciones.

Este municipio, situado a unos 135 kilómetros de Medellín, también se distingue por su producción de panela, la presencia de comunidades indígenas emberá y una agenda de festividades que hace parte de su identidad.

Un municipio con más de dos siglos de historia

Frontino fue fundado en 1806 y obtuvo la categoría de municipio en 1850, de acuerdo con información de la Gobernación de Antioquia retomada por Semana.

Su economía gira alrededor de actividades como la producción de panela, café, maíz y cacao, además de la ganadería y la minería. Con el paso del tiempo también ha recibido los apelativos de la “Perla del Occidente” y la “Ciudad dulce, cálida y cordial”.

Los atractivos naturales que conquistan a los visitantes

Uno de los lugares más visitados es el cerro Plateado, reconocido por sus paisajes y por ofrecer una ruta ideal para practicar senderismo y disfrutar de la naturaleza.

Otro de los puntos recomendados es el corregimiento de Murrí, donde se encuentran espacios como el río Chaquenoda y la laguna de Pegadó, dos escenarios frecuentados por quienes buscan disfrutar del agua y los paisajes del occidente antioqueño.

Frontino conserva más de 220 años de historia y es uno de los destinos tradicionales del occidente antioqueño. Shutterstock

Cascadas, corregimientos y paisajes para recorrer

El chorro de San Pedro, ubicado en el corregimiento El Cerro, es otro de los sitios destacados de Frontino. Allí los visitantes pueden disfrutar de un baño en medio de un entorno natural y compartir actividades al aire libre.

También sobresale el corregimiento de Nutibara, considerado uno de los más representativos del municipio por reunir diferentes atractivos naturales que hacen parte de la oferta turística de la región.

La basílica y el parque nacional que completan la experiencia

En el casco urbano se encuentra la basílica menor de Nuestra Señora del Carmen, un templo de estilo gótico construido por los Padres Carmelitas. Entre sus características destacan las columnas revestidas con láminas de oro y un altar elaborado en mármol.

Frontino conserva más de 220 años de historia y es uno de los destinos tradicionales del occidente antioqueño. Shutterstock

El recorrido por Frontino también puede incluir una visita al Parque Nacional Natural Las Orquídeas, reconocido por su riqueza ambiental y su amplia diversidad de flora, convirtiéndose en uno de los principales atractivos ecológicos del municipio.