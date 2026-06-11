Dos ciudades colombianas fueron seleccionadas como las mejores del mundo para viajar en 2026.

Colombia irrumpió con fuerza en el escenario turístico internacional. Dos ciudades del país se colaron en el listado de los mejores destinos del mundo para 2026, según el informe World’s Best Cities de Resonance Consultancy, un estudio que analiza más de 100 urbes a través de 46 métricas en tres dimensiones: habitabilidad, atractivo y prosperidad.

Bogotá entra al top 100 como uno de los mejores destinos del mundo

Bogotá, la capital colombiana, debutó en el ranking global con un desempeño sobresaliente. Su vida nocturna la ubicó en el octavo lugar a nivel mundial, mientras que su oferta de compras alcanzó el puesto 24 en el mismo índice. Estos números reflejan el vibrante ecosistema que caracteriza a la ciudad y su capacidad para atraer a turistas de distintos perfiles.

El éxito de Bogotá está directamente ligado al creciente flujo de capital extranjero que llega a la ciudad. En el análisis regional, aparece como la tercera metrópoli más atractiva de América Latina para inversión extranjera directa, superada solo por Ciudad de México y São Paulo. Durante el primer trimestre de 2025, la ciudad registró un repunte en proyectos, con liderazgo en comercio minorista, software, IT y servicios corporativos, provenientes principalmente de América del Norte y Europa.

Dos ciudades colombianas fueron seleccionadas como las mejores del mundo para viajar en 2026. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Medellín debuta en el puesto 76 como laboratorio urbano de Suramérica

La segunda ciudad colombiana en entrar al ranking hizo su aparición en la posición 76, con un perfil que subraya su transformación y dinamismo. El informe la describe como el laboratorio urbano más dinámico de Suramérica, un reconocimiento que refleja su capacidad de innovación y reinvención constante.

En el primer semestre de 2025, Medellín aseguró USD 168 millones en inversión extranjera directa distribuidos en 18 proyectos, con una generación estimada de más de 8100 empleos en sectores como tecnología, agroindustria, industrias creativas, manufactura y logística. Su sistema de transporte público figura en el séptimo lugar global, mientras que su vida nocturna ocupa el puesto 19 en el ranking internacional.

El potencial turístico que impulsa a Colombia

Colombia en su conjunto atrajo 6,7 millones de visitantes internacionales en 2024, con Bogotá como principal puerta de acceso. Para fortalecer esta posición, el país desarrolla el plan “El Dorado Max”, una iniciativa que busca ampliar la capacidad anual del aeropuerto de la capital a más de 60 millones de pasajeros hacia 2035, posicionándolo como un hub estratégico para la región.

Este crecimiento en número de viajeros se complementa con la diversidad de experiencias que ambas ciudades ofrecen: desde la gastronomía y la vida urbana en Bogotá hasta la innovación tecnológica y la autenticidad cultural en Medellín.