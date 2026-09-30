La intervención en El Poblado contempla 2,4 kilómetros de vías, cinco puentes y nuevos espacios públicos, con una inversión superior a los $80.000 millones.

Medellín avanza con una de las obras viales que busca mejorar la movilidad en El Poblado. Se trata del intercambio vial de la avenida 34 con la loma de Los González, proyecto que este lunes 28 de septiembre alcanzó un nuevo hito con la habilitación del segundo de los cinco puentes contemplados en la intervención.

La apertura permitirá que los vehículos que ascienden por la loma hacia la avenida 34 puedan incorporarse directamente a la vía, sin necesidad de detenerse en el semáforo. La obra, ejecutada por la Alcaldía de Medellín a través del Fondo de Valorización de Medellín (Fonvalmed) y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), ya registra un avance superior al 80 % en su primera etapa.

El proyecto contempla la intervención y construcción de 2,4 kilómetros de vía, además de nuevos puentes, espacio público y zonas verdes. La inversión supera los $80.000 millones y los trabajos han generado más de 430 empleos, de los cuales 108 permanecen activos en los diferentes frentes de construcción.

¿Qué cambia en El Poblado con la habilitación del segundo puente?

La habilitación del segundo puente del intercambio vial de la avenida 34 con la loma de Los González permitirá mejorar la conexión para los vehículos que circulan por este sector de El Poblado. De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, quienes suban por la loma hacia la avenida 34 podrán tomar directamente la vía sin tener que detenerse en el semáforo.

Este nuevo paso hace parte de una intervención que contempla cinco puentes y la transformación de distintos puntos de la zona. Durante la ejecución también se han realizado trabajos de conformación de calzadas, armado de acero y vaciado de pilas, además de la construcción del box culvert sobre la quebrada La Sucia y otras obras complementarias.

‼️Este lunes 28 de septiembre vamos a habilitar el segundo puente del Intercambio Vial de la avenida 34 con la loma de Los González.



Esto permitirá que quienes suban por la loma hacia la avenida 34 puedan tomar directamente la vía, sin detenerse en el semáforo.



La obra ya… pic.twitter.com/3TrNPClUVH — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 26, 2026

¿En qué porcentaje avanza la obra vial de la avenida 34?

Con la habilitación del segundo puente, el intercambio vial alcanza un avance superior al 80 % en su primera etapa. Según el reporte de las autoridades, actualmente se han intervenido 155 pilas y permanecen 161 personas trabajando en los diferentes frentes del proyecto.

La intervención está a cargo de Fonvalmed y la EDU y contempla una inversión superior a los $80.000 millones. Además de los 2,4 kilómetros de vías, el proyecto incluye la construcción de puentes, espacio público y zonas verdes, con el objetivo de transformar la infraestructura vial de este sector de Medellín.

El segundo puente ya está habilitado y permitirá mejorar la conexión hacia la avenida 34. La obra también contempla un proyecto de vivienda para 14 familias del sector El Chispero. X vía @FicoGutierrez

¿Qué impacto social tiene la obra vial en El Poblado?

El proyecto también incorpora un componente de vivienda para las familias que residen en el área intervenida. De acuerdo con Fonvalmed, se trata de la primera obra de valorización en Colombia que contempla un proceso de reasentamiento en sitio, lo que permitirá que 14 familias del sector El Chispero permanezcan en su territorio y conserven sus vínculos comunitarios.

Para concretar este proceso, Fonvalmed trabaja junto con el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) en la construcción del proyecto habitacional Villa Los González. Más de 40 personas serán reubicadas en este edificio, cuyo nombre fue elegido por las propias familias mediante votación.