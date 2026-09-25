Cada alumno observará su puntaje, el resultado global, el desempeño en cada prueba y las habilidades vinculadas al nivel asociado, entre otros puntos.

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Más de 500.000 estudiantes de educación media presentaron en julio pasado la prueba Saber 11 - Calendario A. Tras meses de espera llegó el momento de conocer sus resultados individuales.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) publicó este jueves los resultados del Examen de Estado de la Educación Media, una evaluación estandarizada que mide la calidad de la educación formal.

Icfes publicó los resultados de la prueba Saber 11: link oficial para verificar los puntajes.

¿Cómo conocer el reporte de resultados de la prueba Saber 11?

Los estudiantes que deseen saber cómo les fue en la prueba Saber 11 - Calendario A deben ingresar a https://resultadossaber11.icfes.gov.co/login y, tras completar un breve formulario con sus datos personales, tendrán acceso a su reporte.

Cada alumno podrá observar en detalle su puntaje, el resultado global, el desempeño en cada prueba y las habilidades vinculadas al nivel asociado, entre otros puntos.

También aparecerá el percentil: una cifra que muestra cómo se ubica el resultado del estudiante frente a los demás evaluados. Es decir, un percentil de 70 significa que el alumno obtuvo una puntuación superior a la de aproximadamente el 70% de los evaluados .

¿En qué consiste Saber 11?

La prueba estandarizada mide oficialmente la calidad de la educación formal impartida a quienes terminan el nivel medio. Sus resultados otorgan información tanto para las escuelas como para los propios alumnos.

Por un lado, los colegios contarán con datos que pueden ser tenidos en cuenta al momento de iniciar un ciclo de educación superior.

Mientras que los alumnos accederán a elementos para orientar su futuro académico, además de identificar oportunidad de mejora y reconocer fortalezas, habilidades y destrezas.

¿Qué evalúa Saber 11?

Saber 11 evalúa Lectura Crítica, Sociales y Ciudadanas, Matemáticas, Inglés y Ciencias Naturales. Cada materia se califica en una escala de 0 a 100 puntos.

¿Cómo se calcula el puntaje global de Saber 11?

El puntaje global de la prueba Saber 11 se expresa en una escala de 0 a 500 puntos y se obtiene mediante un promedio ponderado. Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas y Ciencias Naturales tienen una ponderación de 3, mientras que Inglés tiene una ponderación de 1.

Para calcularlo, los resultados de las cuatro primeras pruebas se multiplican por 3, se suma el puntaje de Inglés, el resultado se divide entre 13 y finalmente se multiplica por 5.