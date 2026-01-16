El incremento impacta a corredores estratégicos y concesiones a cargo de la ANI (Fuente: archivo).

Desde este viernes 16 de enero de 2026, viajar por carretera en Colombia será más costoso. Las tarifas de los peajes administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) comenzaron a actualizarse tras conocerse el dato oficial de inflación de 2025, que fue de 5,10%, según el DANE.

El ajuste responde a lo pactado en los contratos de concesión vial y afecta a miles de conductores que se movilizan a diario por las principales vías del país.

La actualización no es uniforme en todos los casos: además del incremento base por IPC, algunos peajes tendrán alzas adicionales por procesos de normalización, ajustes graduales o esquemas diferenciales previamente establecidos.

¿Por qué aumentaron los peajes en Colombia desde hoy?

El incremento de los peajes obedece a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025. Este ajuste está contemplado en la normatividad vigente y en los contratos de concesión, como un mecanismo para garantizar el equilibrio financiero de los proyectos viales.

Desde la ANI aclararon que la actualización no es discrecional, sino una obligación contractual que se aplica cada año, generalmente en enero, salvo en aquellos proyectos que tienen fechas específicas definidas.

¿Cuánto costará viajar por el país tras conocerse el dato de inflación?

¿De cuánto es el aumento en los peajes según el IPC 2025?

El aumento general corresponde al 5,10%, porcentaje fijado oficialmente por el DANE como inflación anual de 2025. Este incremento aplica a la mayoría de los peajes bajo responsabilidad de la ANI a partir del 16 de enero de 2026.

Sin embargo, el valor final que paga el usuario puede ser mayor en algunos corredores, debido a ajustes complementarios que dependen del proyecto vial y de las condiciones contractuales.

¿Qué peajes tienen incrementos adicionales por normalización?

Un grupo de 15 peajes tendrá un aumento superior al IPC, ya que al ajuste del 5,10% se suma un porcentaje adicional asociado al proceso de normalización tarifaria, establecido en el Decreto 050.

Estos incrementos no son iguales en todos los casos y dependen de resoluciones específicas del Ministerio de Transporte. Entre los proyectos involucrados se encuentran corredores como Rumichaca–Pasto, Autopistas Mar 1, Pacífico 2 y 3, Accesos Norte, Autopista Río Magdalena y Chirajara–Fundadores, entre otros.

En estos puntos, el valor del peaje refleja tanto la inflación como los compromisos pendientes de ajuste gradual que vienen desde años anteriores.

¿Cuáles peajes suben más por entrega de obras y unidades funcionales?

Algunos peajes aplican el IPC más un incremento gradual ligado a la entrega de unidades funcionales, es decir, a la puesta en servicio de nuevos tramos de vía.

Este es el caso de estaciones ubicadas en proyectos estratégicos como Pacífico 1 y Santana–Mocoa–Neiva, donde el aumento depende directamente del avance físico de las obras y de lo pactado en los contratos de concesión.

¿Hay peajes con incrementos especiales para mantener tarifas diferenciales?

Sí. En el proyecto IP Conexión Antioquia–Bolívar, las tarifas de varios peajes tendrán un ajuste del IPC más un 2% adicional. Este incremento busca mantener las tarifas diferenciales para ciertos vehículos de transporte público y privado.

Según la ANI, este esquema no elimina beneficios existentes, sino que preserva la estructura tarifaria definida desde la estructuración del proyecto y acordada con comunidades y usuarios.

¿Qué peajes ya habían aumentado antes del 16 de enero?

No todos los ajustes comenzaron hoy. Algunos proyectos tienen fechas contractuales distintas y aplicaron el incremento días antes. Entre ellos se encuentran concesiones como Armenia–Pereira–Manizales, Autopistas del Caribe y Briceño–Tunja–Sogamoso, donde las nuevas tarifas empezaron a regir entre el 9 y el 15 de enero.

Esto explica por qué algunos conductores ya venían pagando más en determinados corredores incluso antes de la actualización general.