Comienzan las negociaciones finales por el aumento del salario mínimo: la puja entre el Gobierno de Petro y los sindicatos.

La discusión sobre el salario mínimo 2026 llega a un punto que muchos consideran determinante, aunque todavía persisten dudas sobre el verdadero alcance de lo que se sabrá este martes. Mientras el país observa, Gobierno, empresarios y centrales obreras se preparan para una sesión que podría redefinir el tono de toda la negociación. Sin embargo, aún quedan piezas clave que no están del todo claras.

Lo que sí está confirmado es que esta fecha marcará un antes y un después en la mesa tripartita. Las partes llegarán con cifras que, aunque anunciadas de manera preliminar, no han sido expuestas oficialmente en el escenario formal. Ese hermetismo ha alimentado expectativas y tensiones que hoy se sienten con más fuerza.

Aun cuando el Ministerio de Trabajo ha insistido en una negociación técnica y equilibrada, la presencia de posturas políticas y presiones económicas hace prever un debate áspero. El interés no se limita a trabajadores y empleadores: analistas y organismos como la OIT siguen de cerca un proceso que afecta a más de 12 millones de colombianos.

Andrzej Rostek

Propuestas y tensiones en la negociación del salario mínimo 2026

Hacia el mediodía del 9 de diciembre se conocerán las propuestas oficiales para el salario mínimo 2026, un momento esperado por sindicatos, empresarios y el propio Gobierno. Las centrales obreras mantienen su idea de un incremento de dos dígitos, respaldadas por la tesis del “salario vital y móvil” promovido por la OIT. Sostienen que la inflación acumulada del 5,30 % y la recuperación económica aún frágil justifican un ajuste robusto.

Del lado empresarial, el panorama es distinto. Gremios como Acopi advierten que, con una productividad inferior al 1 %, un aumento superior al 7 % podría afectar el empleo, especialmente entre pequeñas y medianas empresas. Aunque aún no presentan una cifra definitiva, su posición técnica se mantiene firme y condicionada a variables económicas.

El papel del Gobierno y el impacto económico del salario mínimo 2026

El Gobierno insiste en actuar como mediador, pero la discusión ha tomado un matiz más político. El presidente Gustavo Petro ha sugerido un incremento amplio, mientras el ministro del Interior habló incluso de llevar el salario a 1.800.000 pesos. Estas declaraciones han inquietado a los gremios, que temen efectos sobre inflación, informalidad y competitividad.

El Ministerio de Trabajo defiende un equilibrio entre sostenibilidad empresarial y remuneración digna. Para la cartera, el debate sobre el salario mínimo 2026 no puede ignorar estándares internacionales, como los señalados por la OIT, ni el impacto que el ajuste tendrá sobre trabajadores que viven con ingresos básicos en medio de un costo de vida aún elevado.