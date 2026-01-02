Auxilio de transporte 2026 en Colombia: cuál es el nuevo valor tras el aumento del salario mínimo (Fuente: Shutterstock).

El cierre de diciembre volvió a poner en primer plano una de las decisiones económicas que más impacto tiene en la vida diaria de los trabajadores. El salario mínimo en Colombia para 2026 ya fue definido, pero el anuncio dejó interrogantes abiertos sobre uno de sus componentes clave: el auxilio de transporte.

Aunque el incremento fue comunicado de forma oficial, muchos empleados y empleadores todavía hacen cuentas para entender cómo queda compuesto el ingreso mensual y qué parte corresponde realmente al salario base. El tema genera expectativa porque el auxilio de transporte incide de manera directa en el presupuesto cotidiano de millones de hogares.

Sin adelantar todos los detalles, lo cierto es que el ajuste para 2026 no solo redefine el monto total que recibirán los trabajadores, sino que también establece nuevos valores de referencia para beneficios asociados al salario mínimo, entre ellos uno de los más utilizados.

Auxilio de transporte 2026: cuánto quedó tras el aumento del salario mínimo

Con el decreto anunciado por el Gobierno nacional, el salario mínimo mensual para 2026 quedó fijado en $2.000.000, cifra que incluye el auxilio de transporte. Este ajuste representa un incremento del 23,7 % frente al valor vigente en 2025 y marca uno de los aumentos más altos de los últimos años.

Se actualiza el auxilio de transporte tras el aumento del salario mínimo en Colombia.

Al desagregar el monto, el salario mínimo sin auxilio quedó establecido en $1.746.882, mientras que el auxilio de transporte para 2026 se fijó en $253.000 mensuales. Este valor regirá a partir de enero y aplica para los trabajadores que cumplen con los requisitos establecidos por la normativa laboral vigente.

Quiénes reciben el auxilio de transporte y quiénes quedan excluidos

El auxilio de transporte está dirigido a los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos mensuales, es decir, hasta $3.493.764 en 2026. Su objetivo es cubrir parte de los gastos de desplazamiento entre el hogar y el lugar de trabajo, un costo que sigue siendo relevante en las principales ciudades del país.

Quedan excluidos de este beneficio quienes superen ese umbral salarial, así como los empleados que trabajan desde casa, se encuentran de vacaciones o no asisten de forma presencial. En esos casos, el auxilio no se paga ni se tiene en cuenta para el cálculo de vacaciones, parafiscales o seguridad social, según lo establece la regulación actual.

A lo largo de los últimos años, el auxilio de transporte en Colombia se consolidó como un complemento esencial del ingreso laboral. Con el ajuste de 2026, vuelve a ocupar un lugar central en el debate económico, especialmente en un contexto de aumento del costo de vida y reorganización del presupuesto familiar.