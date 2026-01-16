TransMilenio inaugura 8 estaciones y este será el nuevo recorrido completo (Fuente: archivo).

El sistema de transporte masivo TransMilenio ha implementado un nuevo tramo que refuerza la movilidad en Bogotá.

Este nuevo servicio corresponde a la troncal de la Avenida 68, cuya construcción se inició en 2020 y que ahora se encuentra en operación con la ruta MP85.

El recorrido conecta desde la Avenida 68 hasta la Avenida de las Américas, atravesando la Calle 26 y concluyendo en el Museo Nacional, lo que permite unir el occidente con el centro de la ciudad.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, esta nueva ruta beneficiará directamente a más de 85.000 usuarios diarios, quienes tendrán la posibilidad de ahorrar hasta 20 minutos por trayecto, lo que representa una disminución del 34 % en los tiempos de viaje.

La inauguración fue liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien subrayó que este avance forma parte del plan de expansión de la red troncal.

La apertura del puente vehicular exclusivo de la Avenida 68 fue fundamental para que el nuevo servicio pudiera iniciar operaciones.

Esta estructura permitirá que los buses padrones circulen de manera continua entre el occidente y el centro de Bogotá, agilizando el tránsito y evitando los cruces que solían generar demoras.

Gracias a esta conexión, los usuarios podrán enlazar con estaciones troncales estratégicas como Centro Memoria, Quinta Paredes, CAN – British Council y Salitre El Greco – Vive Claro, además de acceder fácilmente a los puntos más concurridos del corredor de la Calle 26.

Recorrido y horarios completos del TransMilenio MP85

De acuerdo con TransMilenio S.A., la nueva ruta MP85 operará todos los días —de lunes a domingo— entre las 5:00 a.m. y las 9:00 p.m. Su trayecto comenzará en el Museo Nacional, avanzará por la Calle 26, conectará con la Avenida 68 y llegará hasta la Avenida de las Américas, donde realizará su retorno hacia el centro.

Durante el recorrido, los buses realizarán paradas en ocho estaciones nuevas, especialmente diseñadas para mejorar el acceso y la comodidad de los pasajeros.

Estas son las nuevas paradas habilitadas: