Las entidades del Estado comenzarán a aplicar los nuevos topes en cuanto se cierre oficialmente la inflación del 2025 (Fuente: archivo).

El Gobierno nacional confirmó los ajustes que entrarán en vigencia desde enero del 2026 y que modificarán el costo de varios servicios esenciales en el país.

Las alzas se aplicarán con base en dos indicadores: el aumento del salario mínimo que se definirá en diciembre y la inflación del 2025, cuya cifra final será la que determine los topes legales para arriendos, servicios, matrículas y cobros regulados por el Estado.

Durante las próximas semanas, cada sector deberá publicar sus tablas actualizadas, mientras hogares y empresas empiezan a calcular cómo recibirán el impacto de estos incrementos en su economía diaria.

Estos servicios subirán con el aumento del salario mínimo en 2026

Con la discusión del aumento del salario mínimo ya en marcha, varios servicios que están indexados a este valor tendrán incrementos automáticos desde enero. Entre los más relevantes se encuentran:

Matrículas y pensiones escolares : los colegios deberán reportar sus tarifas ajustadas según los topes del Ministerio de Educación.

Cuotas moderadoras y medicina prepagada : las EPS y aseguradoras privadas aplicarán incrementos vinculados al ajuste salarial.

Multas de tránsito : todas las sanciones se actualizan en la misma proporción del salario mínimo.

SOAT : la tarifa del seguro obligatorio también se recalculará con base en el nuevo salario mínimo.

Pasajes intermunicipales : empresas de transporte terrestre ajustarán el valor de los tiquetes.

Aportes a salud y pensión: tanto empleados como empleadores verán incrementados sus aportes mensuales.

En total, son cerca de 70 bienes y servicios los que están actualmente indexados al salario mínimo, según explicó el Ministerio de Trabajo.

En 2026 subirán colegios, salud, transporte y multas tras los decretos del Gobierno.

Estas tarifas subirán con el IPC de cierre del 2025

Además del aumento salarial, existe otro bloque de bienes y servicios que se ajustará directamente según la inflación anual. Estas alzas se aplican una vez el Dane confirme el IPC del cierre del 2025.

Entre los servicios sujetos al IPC se encuentran:

Arriendos y cánones de vivienda : el aumento permitido estará determinado exclusivamente por la inflación del año anterior.

Servicios domésticos : si bien no están indexados al mínimo, sí reciben ajustes relacionados con el IPC.

Paquetes turísticos, hoteles y servicios complementarios : incrementan según el comportamiento de la inflación.

Comidas en restaurantes, peluquería y belleza: aunque no están indexados de manera directa, suelen recibir aumentos por el efecto cadena del IPC.

¿Qué pasa con la educación y cuánto subirán los colegios en 2026?

El sector educativo tendrá uno de los cambios más significativos. Cada colegio deberá reportar al Ministerio de Educación los nuevos valores de matrícula, pensiones y cobros complementarios.

El Gobierno aplicará topes según la modalidad de la institución y su régimen tarifario, por lo que los incrementos variarán entre instituciones públicas, privadas y de calendario especial.

Este ajuste se suma a los costos de textos, uniformes y otros servicios que tradicionalmente aumentan con el inicio del nuevo año escolar.

¿Cómo subirán los costos en salud: cuotas moderadoras, prepagas y servicios médicos?

El sistema de salud también tendrá variaciones. Las cuotas moderadoras de las EPS subirán con el salario mínimo, mientras que las medicinas prepagadas aplicarán incrementos definidos por cada entidad, pero bajo el marco establecido por el Gobierno.

De igual manera, ciertos procedimientos, citas médicas y paquetes de servicios privados ajustarán sus precios desde el primer trimestre del año.

¿Cuánto aumentará la verificación vehicular y la movilidad en 2026?

En temas de movilidad, los cambios incluirán:

Tecnomecánica y verificación vehicular : ajustes basados en la inflación anual.

Gasolina y combustibles : el Ministerio de Minas anunciará las variaciones de precio según el mercado internacional.

Transporte urbano : cada ciudad publicará sus tarifas oficiales durante las primeras semanas de enero, incluyendo aumentos en buses, sistemas integrados y transporte masivo.

Pasajes aéreos e intermunicipales: adoptarán incrementos definidos por las aerolíneas y empresas de transporte terrestre.

¿Cómo impactarán los aumentos del 2026 a las empresas y empleadores?

Con el nuevo salario mínimo, las empresas deberán ajustar: