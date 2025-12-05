El ajuste generó críticas por su impacto en los hogares de menores ingresos (Fuente: Alcaldía de Bogotá).

El Distrito ya tiene sobre la mesa la propuesta de subir el pasaje de TransMilenio y del SITP desde enero de 2026, una decisión que marcaría el inicio del año con un alza que supera la inflación proyectada.

La iniciativa plantea llevar el valor del viaje de $3.200 a $3.450, un incremento de $250 que correspondería a un ajuste del 7,8%, superior al IPC estimado como referencia para el periodo. La medida encendió alertas entre sectores políticos, expertos en movilidad y usuarios frecuentes del sistema masivo.

¿De dónde sale la propuesta de aumentar el pasaje del SITP y TransMilenio?

La concejal Heidy Sánchez reveló la información luego de revisar el Proyecto de Presupuesto 2026 presentado por la administración de Carlos Fernando Galán ante el Concejo de Bogotá. El documento contempla $3,2 billones para el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) sin subsidios, una cifra que —según Sánchez— obligaría a elevar la tarifa en los mencionados $250 para cubrir los costos del sistema.

La cabildante cuestionó que el alza supere con amplitud el crecimiento esperado del IPC y señaló que el impacto recaerá especialmente sobre los usuarios de estratos 1, 2 y 3, quienes representan la mayoría de los viajes diarios y destinan una proporción mayor de sus ingresos al transporte público.

¿Cuánto aumentará el pasaje de TransMilenio en enero de 2026?

¿Por qué algunos concejales piden un aumento menor del pasaje?

De acuerdo con Sánchez, los estudios técnicos de TransMilenio proyectaban una alternativa menos costosa: un incremento de $150 (equivalente al 4,6%, alineado con la inflación proyectada). Bajo ese escenario, el FET requeriría $3,3 billones, apenas $98.622 millones más que lo planeado en el presupuesto distrital.

Según la concejal, esa diferencia podría ser asumida por los concesionarios sin comprometer su rentabilidad, evitando trasladar una tarifa más alta a los usuarios. La representante reiteró que la prioridad debería ser aliviar el bolsillo de los bogotanos y distribuir el esfuerzo financiero entre todos los actores del sistema.

¿Qué argumenta la Alcaldía de Bogotá sobre este incremento?

La administración distrital recuerda que desde inicios de 2025 se unificó la tarifa del componente troncal y zonal en $3.200, y que el sistema requiere ajustes tarifarios periódicos para sostener la operación, cubrir costos de mantenimiento y mantener el equilibrio financiero establecido en el Plan Distrital de Desarrollo.

El Distrito ha insistido en que el sistema continúa enfrentando presiones por incremento de costos, variaciones en la demanda y compromisos contractuales con los operadores. Aun así, el debate se mantiene abierto, especialmente porque el aumento sugerido supera los ajustes recientes en otros rubros económicos.

¿Cuánto gastaría al mes un usuario de TransMilenio en 2026 con el nuevo pasaje?

Si la tarifa finalmente queda en $3.450, el costo mensual para un usuario que realiza dos viajes diarios sería el siguiente:

Costo por día: $6.900

Costo por semana (6 días): $41.400

Costo mensual aproximado: $165.600

Para los hogares de estratos 1, 2 y 3, donde suele concentrarse el uso más intensivo del sistema, este gasto representa una presión significativa en un contexto de informalidad laboral y bajos ingresos.

Pasaje de TransMilenio en 2026: ¿qué viene ahora en el Concejo de Bogotá?

El Concejo continuará discutiendo el presupuesto y los impactos del posible aumento tarifario. Varios sectores han pedido revisar alternativas que no recaigan únicamente en los usuarios, especialmente los más vulnerables.

La discusión también contempla el papel del FET, la responsabilidad de los concesionarios y la necesidad de garantizar un sistema sostenible sin generar cargas excesivas para la ciudadanía.

El debate seguirá activo en las próximas semanas, mientras Bogotá espera conocer cuál será, finalmente, el costo del pasaje que regirá desde enero de 2026.