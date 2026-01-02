Salario mínimo 2026: quiénes quedan por fuera del aumento oficial y las condiciones que los excluyen. (Fuente: archivo)

Con la definición del salario mínimo para 2026, millones de trabajadores en Colombia esperan que el incremento se refleje en sus ingresos desde enero. Sin embargo, la legislación laboral establece límites claros sobre a quiénes les aplica el ajuste y en qué condiciones.

El salario mínimo legal mensual vigente funciona como un piso obligatorio, pero no como un aumento general automático. Esto significa que el impacto del incremento depende del tipo de vínculo laboral y del ingreso previamente pactado entre trabajador y empleador.

Muchos empleados formales se preguntan si el alza definida por el Gobierno Nacional se trasladará de forma directa a su salario. La respuesta no es única y está determinada por lo que establece el Código Sustantivo del Trabajo y la naturaleza del contrato.

Quiénes no reciben el aumento obligatorio del salario mínimo

Trabajadores que ganan más de un salario mínimo

El primer grupo excluido del aumento automático está compuesto por quienes ya devengan más de un salario mínimo mensual. En estos casos, la ley no obliga al empleador a ajustar el sueldo en la misma proporción del incremento anual.

Mientras el ingreso se mantenga por encima del nuevo mínimo legal, no existe obligación jurídica de reajuste. Cualquier aumento adicional depende de acuerdos contractuales, políticas internas de la empresa o negociaciones colectivas.

Contratos de prestación de servicios

Las personas vinculadas mediante contratos de prestación de servicios tampoco están cobijadas por el aumento del salario mínimo. Esta modalidad no configura una relación laboral, sino un vínculo civil o administrativo basado en honorarios.

En estos contratos no existe salario, sino una remuneración pactada entre las partes. Por eso, el ajuste del mínimo no se aplica de manera automática y solo puede modificarse mediante renegociación contractual.

Trabajadores de la economía informal

Quienes se desempeñan en la economía informal tampoco reciben el incremento por aplicación directa de la norma. Al no existir contrato laboral ni relación formal de trabajo, el salario mínimo opera únicamente como referente económico, no como obligación exigible.

En estos casos, los ingresos dependen de la dinámica del mercado y de la actividad económica, más que de los decretos que fijan el salario mínimo.

Aprendices y practicantes: qué ocurre con el ajuste

La situación de aprendices y practicantes varía según el tipo de vinculación. En los contratos de aprendizaje, la ley establece un apoyo de sostenimiento calculado como un porcentaje del salario mínimo, por lo que sí se actualiza con el nuevo valor.

En otros esquemas de práctica laboral donde existe contrato de trabajo y se paga el 100% del salario mínimo, el ajuste se refleja conforme a lo pactado y a la normativa vigente.