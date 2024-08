¿Vuelve Oasis? Liam Gallagher sacudió las redes con un inquietante anuncio

Liam Gallagher incrementó los rumores del regreso de Oasis tras publicar una serie de mensajes en su cuenta de X (ex Twitter). ¿Habrá un encuentro con su hermano Noel?

Los fans de la banda inglesa esperan ante el rumor que inició el medio británico The Sunday Times, que abrió una puerta que nadie esperaba: el posible regreso del grupo en 2025.

Según el medio citado, los hermanos parecen "haber resuelto sus diferencias" y, si la tregua se mantiene, " darán conciertos masivos en Londres y en el Heaton Park de Manchester " el próximo año.

¿Qué dijo Liam Gallagher?

Tras la publicación de este artículo durante el fin de semana, Liam publicó que nunca le gustó "esa palabra 'ex'" y este domingo pasadas las 19 informó a sus seguidores que el martes 27 de agosto habrá un anuncio a las 8 am (de su país).

Así millones de seguidores del músico se entusiasmaron con el posible regreso de la banda, a pocos días de cumplirse 15 años de su último show que fue el 28 de agosto de 2009.

Por otra parte, Gallagher pareció confirmar que los shows estaban planeados porque respondió a un tuit del medio con "nos vemos en el frente".

¿Cuándo vuelve Oasis?

Una de las bandas inglesas más populares podría regresar durante el verano europeo. La última vez que actuaron juntos fue en el V Festival en Stafford, hace 15 años.

De acuerdo al medio citado, en 2025 Oasis podría dar múltiples showa en Heaton Park y Wembley Stadium, ya que info9rmaron que el lugar está "reservado para diez noches".

Otro de los rumores que podrían sumar como cabecera de las fechas Glastonbury, lo que representaría un regreso a sus escenarios después de haber lanzado su segundo álbum hace 30 años: (What's the Story) Morning Glory?

Oasis volvería después de 15 años.

¿Por qué se separó Oasis?

El 28 de agosto de 2009 marcó un antes y un después en la historia del rock. La reconocida banda británica Oasis, en pleno apogeo de su gira europea, tenía pautada su actuación en el prestigioso festival Rock en Seine, en París.

Sin embargo, lo inesperado sucedió: esa noche, los hermanos Liam y Noel Gallagher no subieron al escenario y no volverían a hacerlo nunca jamás, poniendo fin a la trayectoria de una de las bandas más influyentes de la era moderna.

Noel, el mayor de los hermanos Gallagher, anunció que dejaba la banda a través de un comunicado en MySpace: "Con un atisbo de tristeza y un profundo alivio, anuncio que esta noche he abandonado Oasis. Se dirá y escribirá de todo, pero la realidad es que no podía seguir trabajando ni un día más con Liam".

La gota que rebalsó el vaso fue una discusión entre los Gallagher que culminó con Liam rompiendo la guitarra de Noel. Por su lado, Noel en diálogo con el medio Daily Star años después: "Hubo una confrontación, y al final dije, '¡Al diablo! Me largo, ¡vete al diablo!'".

En contraposición, Liam aseguró que "Noel abandonó Oasis porque no pudo con la presión y no aguantaba el rock and roll. Se asustó".