TikTok: buscó sobrevivir con $ 2000 en Argentina y se hizo viral en las redes sociales

TikTok es la red social del momento y son millones las personas que todos los días comparten distintos tipos de videos. Muchos de ellos son humorísticos y buscan hacerse virales.

En la plataforma, un usuario publicó un video en el que se propone sobrevivir un día entero en Argentina gastando solamente $ 2000. Su travesía, rápidamente, generó mucha repercusión.

Ir a la escuela en la Antártida: el increíble video que se hizo viral de un alumno yendo a clases en el continente blanco

¿Cuál es el mejor invento argentino?: el insólito video que se hizo viral en TikTok

¿Lo habrá logrado? Su publicación tuvo muchísimos comentarios en donde otros usuarios le dejaron consejos.

TikTok: el video del hombre que buscó sobrevivir un día con solo $ 2000 en Argentina

La cuenta de TikTok de la agencia de viajes "What To Do Argentina" suele compartir en la red social distintos tipos de videos en donde dan tips o información para quienes desean viajar por el país.

Esta vez decidieron subir un video en tono de humor en donde se desafiaron a sobrevivir un día con $ 2000 en Argentina.

Lo primero que hizo el protagonista del video fue ir a pedirse un café a la cadena Starbucks, pero perdió el "challenge", ya que le cobraron $ 1980 por la infusión.

El video se viralizó rápidamente y fueron muchos los usuarios que le aconsejaron comprar café en otro lugar.

TikTok: la particular técnica para copiarse en un examen que un profesor le descubrió a un alumno y se hizo viral

Reveló cuál es la profesión que solo ejerce una persona en Argentina y se hizo viral en TikTok

"Pero con esa plata me compro un kilo de pan, una mayonesa, mortadela y queso", escribió una usuaria de TikTok. En tanto, otra persona expresó: "Yo pago a la vuelta de mi casa un café con 3 medialunas $ 600".