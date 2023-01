PSG vs. Al Nassr: así fue el saludo entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

El París Saint-Germain (PSG) de Lionel Messi se enfrenta al Riyadh Season de Cristiano Ronaldo en lo que puede ser el último enfrentamiento de los dos máximos exponentes del fútbol de la última década.

PSG y Riyadh salen al campo de juego del King Fahd International Stadium de Arabia Saudita. En la previa al inicio del partido, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo captaron la atención de todas las cámaras que querían grabar el saludo entre los dos astros.



Alineaciones París Saint-Germain vs Riyadh Season:

PSG: Navas, Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat; Ruiz, Soler, Sanches; Messi, Neymar y Mbappé.



Riyadh: Al Owais, Hyun Soo, Al Ghannam, Al Bulayhi, Abdulhamid, Luiz Gustavo, Kanno, Matheus, Carrillo, Anderson Talisca, Cristiano Ronaldo.



Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo: archivo histórico

La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo es considerada la máxima rivalidad futbolística de la historia. Ambos han manifestado que su rivalidad los impulsó a ser mejores y superarse cada vez más.

Si bien el recuerdo más claro es el clásico español, Barcelona vs. Real Madrid, los astros se han enfrentado en otros equipos como Barcelona vs. Manchester United, Barcelona vs Juventus y hasta representando a sus países en Argentina vs Portugal.

Si se tiene en cuenta los partidos que disputaron por Champions League, La Liga de España, la Copa del Rey, la Supercopa de España y los amistosos entre sus respectivos países, se cuentan 36 enfrentamientos.

Lionel Messi lleva la batuta, ya que de las 36 veces que se enfrentaron, 16 veces las ganó el "10" argentino mientras que el "Comandante" ganó 11. Durante los enfrentamientos, el campeón del mundo gritó 22 goles mientras que el portugués, 21.

El primer encuentro entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fue el 29 de abril de 2008, cuando el Manchester United le ganó 1 - 0 al Barcelona de la "Pulga" por la vuelta de la semifinal de la Champions League.

Previo al encuentro entre el París Saint-Germain y el Riyadh, la última vez que se enfrentaron fue el 8 de diciembre de 2020. Fue en la fase de grupos de la Champions League y la Juventus de Ronaldo se impuso 3-0 al Barcelona de Lio. Durante el encuentro, CR7 convirtió dos tantos.

Messi vs Cristiano: ¿quién tiene más goles?

Pese a que nunca fueron amigos, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo mantenían una relación de respeto mutuo. Se admiraban el uno al otro y con el paso de los años se mostraron cada vez más cerca y lo único que los separaba era la cantidad de goles anotados.

Los números son astronómicos. El capitán de la Selección argentina tiene 794 goles en 1.005 partidos y CR7 tiene 819 tantos en 1.145 partidos disputados. Además, en títulos, el rosarino lleva la delantera contra el portugués, ya que tiene 41 contra 33, respectivamente.