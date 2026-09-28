Marcas de Grupo Axo. Para Kelly Kroger, VP comercial en Grupo Axo, el acceso a opciones financieras flexibles como el crédito y esquemas Buy Now, Pay Later (BNPL) en el sector del retail es clave.

Para Kelly Kroger, VP comercial en Grupo Axo —empresa operadora de firmas globales como Old Navy y Victoria’s Secret—, el acceso a opciones financieras flexibles como el crédito y esquemas Buy Now, Pay Later (BNPL) en el sector del retail es clave para democratizar el comercio digital y convertir la intención en compras efectivas.

Durante su participación en el Finnosummit 2026, un encuentro sobre innovación e industrias financieras, Kroger enfatizó que, ante una población donde la bancarización tradicional aún no abarca a la mayoría, las soluciones fintech se han convertido en un motor para dinamizar las ventas.

Para Kelly Kroger, VP comercial en Grupo Axo —empresa operadora de firmas globales como Old Navy y Victoria’s Secret—, el acceso a opciones financieras flexibles como el crédito y esquemas Buy Now, Pay Later (BNPL) en el sector del retail es clave.

“Es un facilitador de ventas que es necesario en esta región para poder facilitar la venta a la mayoría de los mexicanos”, afirmó.

Kelly Kroger, VP comercial de Grupo Axo durante su panel en Finnosummit 2026 | Yanin Alfaro

La compañía opera más de 40 marcas y cerca de 1,000 tiendas físicas, además de sus canales digitales, con productos que van desde prendas de outlet de alrededor de MXN $200 pesos hasta artículos de marcas de lujo que superan los MXN $5,000 pesos. Esta amplitud de precios también plantea la necesidad de ofrecer distintas alternativas para completar una compra.

Del BNPL al efectivo: el checkout se diversifica

Kroger señaló que en México las opciones de pago ya no se limitan a las tarjetas bancarias. Los esquemas BNPL, así como la posibilidad de comprar en línea y pagar en efectivo, permiten ampliar las alternativas para consumidores que no necesariamente cuentan con una tarjeta de crédito tradicional. De hecho, algunas marcas ya aceptan BNPL a través de Kueski Pay.

Kroger dijo en una breve entrevista con El Cronista que siempre existe “la necesidad de estar viendo qué hay de nuevo, qué opciones hay, qué está el cliente viendo en otros lugares, en qué queremos estar a la par con la competencia”.

La expansión de plataformas financieras y alianzas entre retailers, fintech y compañías de tecnología también ha modificado el proceso de pago. Kroger destacó particularmente el papel de empresas como Mercado Libre y Mercado Pago, cuyos modelos de evaluación crediticia permiten agilizar algunas operaciones digitales.

Menos fricción, pero con más control sobre el riesgo

Para Grupo Axo, el crecimiento del comercio electrónico enfrenta dos obstáculos relacionados directamente con los pagos: los rechazos de transacciones y el fraude.

“Tenemos dos temas fundamentales que nos afectan nuestra habilidad de crecer en tiendas digitales (...) uno es el alto índice de fraudes bancarios y el otro la frecuencia con que tu banco rechaza tu pago y no puedes conseguir lo que estás tratando de comprar”, señaló Kroger.

La directiva agregó que los fraudes y contracargos representan un problema creciente para el comercio, al tiempo que las compañías buscan ofrecer procesos de compra cada vez más sencillos.

El desafío, por tanto, no consiste únicamente en eliminar pasos del checkout. Para los retailers, se trata de encontrar un punto de equilibrio entre una experiencia de compra con menor fricción y mecanismos que permitan identificar operaciones potencialmente fraudulentas sin bloquear a clientes legítimos.

Kroger señaló que el crecimiento del retail también depende de variables menos visibles para el consumidor, como el control del inventario y el uso de datos.

“Realmente la diferencia entre un negocio de retail que gane dinero y funcione (...) tiene que ver con la gestión de inventario y análisis de datos para asegurar que estamos desarrollando y escogiendo el producto que quiere el cliente”, concluyó.