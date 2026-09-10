El Puerto de Liverpool, la cadena de tiendas departamentales mexicana, anunció una alianza estratégica con Primark, la marca internacional de moda low cost de Associated British Foods (ABF), para preparar su llegada al mercado mexicano.

El acuerdo permitirá a Primark expandir su presencia internacional y llevar a México su propuesta de moda accesible, ropa y artículos básicos para el día a día, mientras que Liverpool ampliará su portafolio de marcas globales.

“Liverpool fortalece su portafolio y expande sus relaciones con marcas globales, mientras que Primark se prepara para traer a México la propuesta que ha cautivado a consumidores de todo el mundo: moda accesible y artículos básicos para el día a día”, dijo Liverpool en un comunicado publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Las acciones de Liverpool, que cotizan en la BMV bajo la clave LIVEPOL, llegaron a subir casi 1% durante la jornada del jueves para tocar los MXN$101 por título, antes de recortar parte de las ganancias y cotizar alrededor de MXN$100.

Liverpool y Primark definirán expansión en México

La alianza entre Liverpool y Primark todavía no contempla una fecha de apertura ni una lista definitiva de ubicaciones. Ambas compañías trabajarán en la definición de las tiendas, el calendario de aperturas y el ritmo de expansión de la marca en México.

“Primark y Liverpool trabajarán ahora en la definición de ubicaciones, aperturas y ritmo de crecimiento; los detalles se compartirán conforme avance el proceso de planeación”, señaló la empresa mexicana.

La llegada de Primark a México representa un nuevo movimiento de Liverpool para ampliar su oferta hacia segmentos de consumo más accesibles, en un mercado donde compiten cadenas internacionales y nacionales de moda y tiendas departamentales.

Liverpool cuenta con una amplia red de tiendas en México, además de sus operaciones de comercio electrónico y otros formatos comerciales. La compañía ha utilizado alianzas con marcas internacionales como parte de su estrategia para ampliar su oferta y atraer distintos perfiles de consumidores.

Primark acelera su expansión internacional

Primark fue fundada en Irlanda en 1969 y actualmente opera más de 500 tiendas en 19 mercados. La marca forma parte de Associated British Foods, grupo británico que anunció en abril de 2026 que avanzaría con la separación de Primark de su negocio de alimentos mediante una escisión corporativa.

La expansión hacia México ocurre mientras Primark continúa buscando oportunidades de crecimiento fuera de sus mercados tradicionales. ABF también ha anunciado nuevos acuerdos para ampliar la presencia de la marca en otros mercados internacionales.

Al cierre de 2025, Primark reportó ingresos anuales por £9,489 millones y un EBITDA ajustado de £1,126 millones, de acuerdo con el reporte financiero de ABF.