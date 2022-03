Magic Johnson: su historia con el deporte y el SIDA se verán en una impactante serie de HBO

"Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty" sigue la tendencia de las series con temas deportivos que se han disparado en los últimos años. Ambientada al comienzo de la era "Showtime" de los Lakers de Los Ángeles de la década de 1980, la serie cuenta la historia de las leyendas de la NBA Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar.

Se trata de una producción dirigida y coproducida por Adam Mckay, quien acumula recientes éxitos gracias a la serie "Succession" y a las películas "Vice" o "Don't Look Up". Tendrá 8 episodios y será transmitida por HBO y HBO MAX, en exclusiva.

La pieza cuenta la historia del equipo tras su compra por parte de Jerry Buss, a finales de los años 70. El nuevo dueño de los Lakers pretende hacer del deporte ráfaga un espectáculo dentro y fuera de la cancha.

Los primeros capítulos de "Winning Time" narran la tensión que surge entre las dos estrellas después de que los Lakers reclutan a Johnson en 1979. El sensato Abdul-Jabbar tiene poca paciencia con la mayoría de las personas, incluidos sus compañeros de equipo.

El novato optimista Magic Johnson, ansioso por complacer, no fue la excepción. Pero pronto se convirtieron en una fuerza fenomenal en la cancha y en amigos cercanos fuera de ella.

La serie tendrá en cuenta que todo Hollywood se hacía presente en la cancha de los Lakers, que en los 80 ganaron cinco títulos de la NBA en nueve finales disputadas. También se tocará la manera en que se manejó la noticia del positivo a VIH de Earvin Magic Johnson, quien el 7 de noviembre de 1991, hizo público que era portador de la enfermedad.

Bajo la dirección de Adam McKay y los protagonistas Quincy Isaiah y Solomon Hughes, quienes dan vida a Johnson y a Abdul-Jabbar, la serie promete un éxito rotundo.