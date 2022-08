En la tercera fecha del Rugby Championship, este sábado Los Pumas, el seleccionado de rugby masculino de Argentina, venció por segunda vez en la historia a los míticos All-Blacks, representantes de Nueva Zelanda y uno de los equipos más temidos en el mundo del rugby.

El encuentro, llevado a cabo en la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda en el Oregantheory Stadium, finalizó este sábado por la mañana con Los Pumas imponiéndose ante los All-Blacks por 25 a 18.

Se trata de la segunda vez en la historia que el seleccionado argentino vence al neozelandés en el mundo del rugby, y la primera que lo hacen como visitantes: anteriormente también derrotaron a los All-Blacks en el 2020, con un 25-15 en el Torneo de las Tres Naciones.

Gracias a esta ardua victoria, ahora Los Pumas se encuentran a la cabeza del Rugby Championship junto a los Wallabies con nueve puntos, la selección australiana que se posiciona como otra de las máximas potencias del deporte a nivel global.



"Estábamos para jugar dos horas más", destacó efusivo el capitán Julián Montoya.

La alegría del equipo nacional fue más que visible al finalizar el partido, el cual se entiende como un hito en el historial de Los Pumas. En este sentido, el capitán del seleccionado, Julián Montoya, destacó efusivo: "Estábamos para jugar dos horas más".



"Estamos escribiendo una página más en la historia de Los Pumas", añadió con emoción al finalizar el encuentro. Y sumó: "Los que nos ponemos la camiseta representamos a un montón de gente. Es un orgullo ser parte de este equipo".

El próximo sábado 3 de septiembre el seleccionado argentino se enfrentará nuevamente a sus rivales de Nueva Zelanda en la cuarta fecha del Rugby Championship con el objetivo de seguir probando la fortaleza de un equipo que termina la jornada con fuerte confianza.

LOS PUMAS LE GANARON A LOS ALL BLACKS: LAS PERLITAS DEL ENCUENTRO

La emoción del partido para Los Pumas comenzó en el minuto 7 con un penal de Emiliano Boffelli que puso por delante a la Argentina para iniciar con tres buenos puntos.

Sin embargo, pocos minutos más tarde los All-Blacks dieron vuelta el encuentro y a los '10 ya se encontraban con ventaja. Aquí, a los '17, otro penal de Boffelli sumó tres puntos más para posicionar a Los Pumas con una ventaja de 6 a 5.

Se trata de la segunda vez en la historia que el seleccionado argentino vence al neozelandés.

A partir de este punto los neozelandeses generaron una ventaja que los ayudó a cerrar el primer tiempo por encima de los argentinos: a los '28 un penal de Richie Mo'unga le dio la ventaja a los locales y dos minutos más tarde el mismo hombre marcó un try que dejó a los All-Blacks 15 a 6.

Sin embargo, dos penales argentinos en los minutos '35 y '40, ambos de Boffelli, achicaron la distancia y permitieron a Los Pumas cerrar la primera parte del partido con un esperanzador 15 a 12 que dejaba todas las posibilidades abiertas.

Aunque el segundo tiempo comenzó con un try neozelandés de Mo'unga, justo por detrás un estupendo try de Juan Martín González permitió a Los Pumas volver a superar a sus rivales con un 19 a 18.

El try de Juan Martín González fue el que dio vuelta la historia.

Diez minutos después, a los '56, un penal llevado a cabo nuevamente por Boffelli le dio aire al seleccionado nacional ampliando la ventaja 22 a 18. Finalmente, un último penal para Los Pumas debido a un tackle sin pelota a Pablo Matera a los '65 capitalizó la victoria argentina con los últimos tres puntos logrados por la excelente puntería de Boffelli, que permitió al encuentro finalizar 25 a 18.

Así, con 20 puntos convertidos con sus patadas, Boffelli se retiró como la figura de la jornada: "Estoy emocionado. No fui parte la última vez, me quedó ese sabor amargo de no poder estar por lesión", indicó en referencia a la primera victoria de Los Pumas ante los All-Blacks en el 2020.

"Es mucha la presión que se siente, y sentía que el equipo dependía de mí, de que meta los puntos. Se me vino todo en la cabeza", repasó en este sentido. Y concluyó: "Es un orgullo pertenecer a este equipo".