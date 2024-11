Los 3 mejores outlets para comprar ropa de marca más barata

La ropa en Argentina es cara, tanto así que la gente compra menos para hacerle frente a otros gastos dado la suba constante de precios. Es así como en redes sociales se popularizaron los contenidos que apuntan a la difusión de locales donde adquirir prendas a un bajo costo.

En este contexto, los negocios de Flores y Once recibieron más clientes de lo habitual, ya que se convirtieron en espacios accesibles ante los precios elevados de shoppings y comercios de cercanía.

Aunque, también los outlets vieron crecer la demanda. Allí no solo se ofrece indumentaria de temporada pasadas, sino también productos con pequeñas imperfecciones que no afectan a la calidad de los mismos. En la Ciudad de Buenos Aires hay 3 opciones que no te podés perder.

¿Por qué la ropa es más cara en Argentina?





Según un informe de la organización Fundar, la ropa en Argentina es cara en "términos absolutos" . Desde el 2001 se "encareció un 32%" a contramano de lo que sucedió en el mundo.

"Desde mediados de 2020 y hasta fines de 2022, la indumentaria -junto con el calzado- fue el capítulo del índice de precios al consumidor que más aumentó. Esto encendió una polémica sobre las causas de los incrementos" , explica el documento

Explicar el fenómeno es complejo. En las últimas décadas, por ejemplo, se aplicó una elevada protección comercial externa, que fue un "factor central para justificar la evolución diferencial de los precios de la ropa" .

Sin embargo, no fue la única razón. "El deterioro de las condiciones macroeconómicas contribuyó a encarecer el precio relativo de todos los bienes, incluyendo la indumentaria. También afectó el costo del financiamiento, que a su vez limitó la inversión y el aumento de la productividad" .

La ropa es más cara en la Argentina en comparación a otras regiones. (Foto: Shutterstock).

En el país la ropa es cara tanto en términos absolutos -es decir, en dólares- como en términos relativos -en relación con el resto de los bienes y servicios de la economía-.

"En términos absolutos una canasta de prendas en la Argentina es 35% más cara al dólar oficial respecto del promedio de la misma canasta en otros países de la región -y 16% al dólar MEP-. Al mismo tiempo, en el país los precios de la indumentaria y el calzado en comparación con el resto de los bienes y servicios de la economía son de los más altos del mundo".

¿Cuáles son los tres mejores outlets para comprar ropa de marca más barata?





Villa Crespo

Se encuentra cerca de Palermo, lo que la convierte en un contraste de precios entre las grandes marcas. Los outlets de Villa Crespo están distribuidos sobre tres zonas:

Avenida Córdoba

Gurruchaga

Aguirre

También están en algunas calles transversales. Los consumidores pueden encontrar desde calzado hasta artículos deportivos a un costo menor. Algunas de las marcas que pueden encontrarse son: Tommy Hilfiger, Levi's, Converse, Portsaid, Calvin Klein, Lacoste, FILA, Briganti, La Martina y Juanita Jo.

Barracas

En el sur de la ciudad de Buenos Aires también hay una alternativa para encontrar ropa a un menor costo. Los principales puntos de venta en Barracas están en la planta baja del Parque Central, ubicado en California 2000.

El resto se nuclea por la zona en esa misma calle y también en otras como Herrera e Iriarte. Las marcas presentes son: Lacoste, Levi's, Nike, Puma, Adidas, Topper, Mizuno, Billabong, Salomon y Wilson.

Distrito Arcos

La última ubicación es el espacio a cielo abierto que se encuentra en el barrio de Palermo (Paraguay 4979). Combina un entorno verde y relajado con una propuesta de compras premium. Está distribuido en edificios históricos que alguna vez fueron parte de una estación de tren.

Hay más de 50 marcas de renombre, tanto argentinas como internacionales. y se encuentran las últimas tendencias de Lacoste y Levi's hasta opciones deportivas en la Nike Factory Store, Adidas y Puma. También cuenta con tiendas más exclusivas como Penguin y Rochas.